이미지 크게보기 배우 김혜자가 후배 배우 한지민의 연기 열정을 칭찬했다 / 사진 = 텐아시아DB

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배우 김혜자가 한지민의 열정을 칭찬했다.15일 '문명특급' 채널에는 "재재 씨 인터뷰를 참 잘하네... 정말 사회자가 재밌다...진짜 사회 잘 봐요... 근데 좀 오바다"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 9년 만의 스크린 복귀를 두고 김혜자는 "무서워서 안 하려고 그랬는데 우리 감독님이 편지를 길게 써 줬다. 겁먹지 말라고. 아는 대로 생긴 대로만 하라고"라고 돌아봤다.영화에 대해서는 "사람이 실컷 놀고 나면 마음이 순해진다"고 운을 뗀 뒤 "이 영화가 그런 역할을 했으면 좋겠다. 많이 보면서 울고 마음이 순해져서 돌아가시면 좋겠다"고 바랐다.촬영장 스태프들에 대해서는 "카메라 잡고 이러는 분들 가만히 보고 있으면 우리가 대사 연습하는 거랑 똑같다. 정말 노력한다"는 말에 이어 "뭐든지 쉬운 건 없다. 쉽게 얘기하면 안 된다"고 말을 이었다.함께 출연한 후배 배우들을 두고는 "얘네들을 보면 얼마나 노력했을까 싶다. 어떤 때는 가엽다"고 고백한 뒤 "뭐 하러 배우는 하려 그러니, 이런 생각이 든다"고 덧붙였다.재재가 한지민에게도 연락했다고 하자, 김혜자는 "한지민이 얼마나 열심히 하는지 모른다"고 귀띔했다.예쁜 배우를 보는 시선을 두고는 "그냥 예쁘고 그런 배우들은 다 그냥 되는 건 줄 알지? 밤새서 노력한다"고 꼬집었다. 보는 사람들의 반응에 대해서는 "쟤는 뭐 얼굴 예뻐서 됐지, 이런 소리 참 잘한다"고 지적했다.김혜자는 "얼굴 예쁜데 못 하면 더 눈에 띈다. 진짜 억울하다. 그러니까 더 노력해야 된다"고 정리했다.한편 '여전히 찬란하게'는 김혜자가 9년 만에 스크린에 서는 작품이다. 김혜자는 최근 건강 우려로 영화 무대인사 일정을 취소했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr