이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '고은언니 한고은'

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배우 한고은이 5cm 혹 제거 수술 이후의 상황을 언급했다.15일 '고은언니 한고은' 채널에는 “9개월 만에 5cm로 커진 혹… 한고은이 결국 수술받게 된 이유”라는 제목의 영상이 게재됐다.한고은은 1월 건강검진을 두고 "왼쪽 가슴에서 3.2 정도의 혹이 발견이 됐다"고 운을 뗀 뒤, “8월 말에 튼튼하게 잘 자라서 5cm 넘어간 거다”라고 짚었다.한고은은 "아시안 게임이 하네. 그래서 저희가 한 2주를 결방을 하게 된 거다"라며 수술 시기를 소개했고, 이후 경과는 "회복 기간이 조금 짧았던 거 같다"고 돌아봤다.복귀 직후에 대해서도 "그만큼 또 빡세게 달려야 된다"는 말과 함께 "끙끙 앓으면서 촬영장에 가기 시작했다"고 덧붙였다.반려견들이 병원에 가던 날 아침은 "신랑이 아기들 데리고 병원을 혼자 갔다 왔다. 그런 사이에 사단이 난 거다"라고 전했다.응급실행을 두고는 "할 수 없이 응급실을 갔다"고 말한 데 이어 "올해 명절을 처음 시댁길 안 가고 못 갔다"고 토로했다.응급실에서는 "혈압이 떨어지니까 사람이 이렇게 몽롱해지는 거다. 갑자기 옆에 앉아 있는 신랑이 너무 보고 싶은 거다"라고 말한 뒤 "우리 하루 신비 잘 부탁해 그랬던 거 같다"고 기억했다.그 시기 몸 상태에 대해서는 "먹으면서 이게 뭔가 나를 채워진다는 게 아니라 내가 점점 텅 빈 껍데기 같은 느낌을 처음 받았다"고 표현했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr