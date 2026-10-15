사진 = 김지영 인스타그램

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사진 = 김지영 인스타그램

사진 = 김지영 인스타그램

'하트시그널4' 출신 김지영이 출산 후 딸과 함께하는 행복한 일상을 공개했다.김지영은 최근 자신의 인스타그램에 "행복해~ 너무 너무 행복해~︎︎︎❥"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김지영은 차량 뒷좌석에 앉아 한쪽 팔을 뻗고 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 자연스럽게 풀어 내린 긴 생머리에 짙은 색상의 상의를 입고 편안한 매력을 드러냈다. 화려한 장식 없이도 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 돋보이며 청순한 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 김지영은 검은색 상의를 입고 긴 머리를 느슨하게 묶은 채 바 테이블에 앉아 있다. 한쪽 손으로 얼굴을 살짝 받치고 카메라를 바라보는 모습이 사랑스러움을 더했다. 특히 옅은 미소와 자연스러운 헤어스타일이 어우러져 수수하면서도 단아한 미모를 뽐냈다.또 다른 사진에서 김지영은 회색 계열의 트랙 재킷과 편안한 팬츠를 매치한 스포티한 차림으로 계단에 앉아 있다. 한 손에 휴대전화를 들고 화면을 바라보며 환하게 웃는 모습으로 눈길을 끌었다. 자연스럽게 흘러내린 긴 머리와 생기 있는 표정이 어우러져 발랄한 매력을 드러냈다.마지막 사진에서 김지영은 아기를 품에 안은 채 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 아기띠에 안긴 딸을 한 팔로 감싸 안고 다른 손으로는 자신을 가리키는 듯한 포즈를 취했다. 머리 위에 분홍색 하트가 떠 있는 사진 효과까지 더해져 사랑스러운 모녀의 모습이 담겼다. 김지영의 옆에는 고개를 숙인 남편의 모습도 함께 포착됐다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", " 애기 낳고 백배는 더 예뻐진 것 같아요", "너무 예뻐", "정말 행복전도사에요", "지영님이 행복하시다니 저두 해피", "어후 청순해라" 등의 댓글을 달았다.한편 김지영은 독서 모임 커뮤니티를 운영하는 CEO와 결혼했으며 첫 딸을 출산했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr