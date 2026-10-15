이미지 크게보기 사진 = 장윤정 유튜브 채널

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장윤정이 행사 무대를 준비할 때 메이크업을 직접 하는 이유를 밝혔다.15일 '장공장장윤정' 채널에는 "행사의 여왕 장윤정의 다큐 1일"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 직접 화장을 이어가던 장윤정은 "오늘은 지방에 행사가 있다"며 하루 일정을 소개했다.눈 화장에 대해서는 "야외 무대고 밤이기 때문에 눈 크기를 세 배를 만들어야 한다. 그래야 멀리서도 내 눈이 보인다"고 짚었다.스스로를 두고는 "진짜 나는 돈이 많이 안 들어가는 가수다"라고 표현했다.메이크업, 헤어 담당 없이 움직이는 까닭도 털어놨다. 장윤정은 "연예인들은 메이크업, 헤어, 스타일리스트 해서 스태프분들 네 명, 다섯 명이 함께 다닌다. 나는 그게 불편하다"며 "그래서 혼자 한다"고 설명했다.이후 장윤정은 "시간이 너무 늦어서 휴게소가 문을 닫아서 컵라면 먹으려고 한다"고 알렸다. 화면에는 ‘12시간 만에 첫 끼'라는 자막이 붙었다.컵라면을 먹던 장윤정의 입에서는 "라면은 왜 이렇게 맛있을까?"라는 말이 나왔다."큰 행사장에서 환호 받고 컵라면 먹고 되게 인간미 있다"는 제작진의 말에 장윤정은 "여러분 먹고사는 건 똑같다. 유별난 거 먹지 않는다"고 답했다.행사 뒤 끼니를 제대로 챙기기 어려운 사정도 꺼냈다. 장윤정은 "행사장에서 끝나고 뭐 먹기가 그런 게 사람이 주변에 많으니까 못 들어간다"고 토로했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr