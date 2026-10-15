장윤정이 행사 무대를 준비할 때 메이크업을 직접 하는 이유를 밝혔다.
15일 '장공장장윤정' 채널에는 "행사의 여왕 장윤정의 다큐 1일"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 직접 화장을 이어가던 장윤정은 "오늘은 지방에 행사가 있다"며 하루 일정을 소개했다. 눈 화장에 대해서는 "야외 무대고 밤이기 때문에 눈 크기를 세 배를 만들어야 한다. 그래야 멀리서도 내 눈이 보인다"고 짚었다.
스스로를 두고는 "진짜 나는 돈이 많이 안 들어가는 가수다"라고 표현했다.
메이크업, 헤어 담당 없이 움직이는 까닭도 털어놨다. 장윤정은 "연예인들은 메이크업, 헤어, 스타일리스트 해서 스태프분들 네 명, 다섯 명이 함께 다닌다. 나는 그게 불편하다"며 "그래서 혼자 한다"고 설명했다. 이후 장윤정은 "시간이 너무 늦어서 휴게소가 문을 닫아서 컵라면 먹으려고 한다"고 알렸다. 화면에는 ‘12시간 만에 첫 끼'라는 자막이 붙었다.
컵라면을 먹던 장윤정의 입에서는 "라면은 왜 이렇게 맛있을까?"라는 말이 나왔다.
"큰 행사장에서 환호 받고 컵라면 먹고 되게 인간미 있다"는 제작진의 말에 장윤정은 "여러분 먹고사는 건 똑같다. 유별난 거 먹지 않는다"고 답했다.
행사 뒤 끼니를 제대로 챙기기 어려운 사정도 꺼냈다. 장윤정은 "행사장에서 끝나고 뭐 먹기가 그런 게 사람이 주변에 많으니까 못 들어간다"고 토로했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
15일 '장공장장윤정' 채널에는 "행사의 여왕 장윤정의 다큐 1일"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 직접 화장을 이어가던 장윤정은 "오늘은 지방에 행사가 있다"며 하루 일정을 소개했다. 눈 화장에 대해서는 "야외 무대고 밤이기 때문에 눈 크기를 세 배를 만들어야 한다. 그래야 멀리서도 내 눈이 보인다"고 짚었다.
스스로를 두고는 "진짜 나는 돈이 많이 안 들어가는 가수다"라고 표현했다.
메이크업, 헤어 담당 없이 움직이는 까닭도 털어놨다. 장윤정은 "연예인들은 메이크업, 헤어, 스타일리스트 해서 스태프분들 네 명, 다섯 명이 함께 다닌다. 나는 그게 불편하다"며 "그래서 혼자 한다"고 설명했다. 이후 장윤정은 "시간이 너무 늦어서 휴게소가 문을 닫아서 컵라면 먹으려고 한다"고 알렸다. 화면에는 ‘12시간 만에 첫 끼'라는 자막이 붙었다.
컵라면을 먹던 장윤정의 입에서는 "라면은 왜 이렇게 맛있을까?"라는 말이 나왔다.
"큰 행사장에서 환호 받고 컵라면 먹고 되게 인간미 있다"는 제작진의 말에 장윤정은 "여러분 먹고사는 건 똑같다. 유별난 거 먹지 않는다"고 답했다.
행사 뒤 끼니를 제대로 챙기기 어려운 사정도 꺼냈다. 장윤정은 "행사장에서 끝나고 뭐 먹기가 그런 게 사람이 주변에 많으니까 못 들어간다"고 토로했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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