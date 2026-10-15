‘정희와 결별’ 28기 광수, 쫙 빼입고 외출…결별의 아픔은 술로 달래

'나는 SOLO' 28기 광수가 정희와 결별 후 근황을 공개했다.광수는 최근 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 일상을 전했다.공개된 사진 속 광수는 고급스러운 분위기의 공간에서 검은색 슈트를 차려입고 포즈를 취하고 있다. 흰색 셔츠에 검은색 넥타이를 매치한 광수는 뿔테 안경과 손목시계로 세련된 스타일링을 완성했다.특히 방송 당시와는 사뭇 다른 분위기가 눈길을 끈다. 깔끔하게 넘긴 헤어스타일과 단정한 슈트 차림으로 한층 지적인 매력을 드러냈다. 테이블에 앉아 자연스럽게 시선을 돌리는 모습에서는 화보 같은 분위기까지 풍긴다.앞서 광수는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집에 출연해 정희와 인연을 맺었다. 두 사람은 방송 이후 연인 관계를 이어갔으나 최근 결별한 것으로 알려졌다.정희 역시 결별 후 딸과 함께 도자기 공방을 방문하는 등 일상을 공개한 바 있다. 광수 또한 자신의 SNS를 통해 여유로운 근황을 전하며 각자의 시간을 보내고 있다.한편 광수는 '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr