그룹 앤더블(AND2BLE)이 재데뷔 앨범으로 초동 73만 장을 돌파한 데 이어 5개월 만에 컴백한다. / 사진제공=YH엔터테인먼트

그룹 앤더블(AND2BLE)이 재데뷔 앨범으로 초동 73만 장을 돌파한 데 이어 5개월 만에 컴백한다. / 사진제공=YH엔터테인먼트

그룹 앤더블(AND2BLE)이 재데뷔 앨범으로 초동 73만 장을 돌파한 데 이어 5개월 만에 컴백한다. 장하오, 한유진 등으로 구성된 앤더블은 첫 데뷔 이후 3년 만에 새로운 그룹으로 뭉쳐 성과를 거둔 가운데, 두 번째 미니앨범으로 활동을 이어간다.앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)은 15일 0시 공식 SNS를 통해 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'(시퀀스 투: 어트랙션)의 'Archive' 버전 개인 콘셉트 포토를 공개했다.다섯 멤버는 2023년 방송된 Mnet '보이즈 플래닛'에 위에화엔터테인먼트(YH엔터테인먼트) 소속 연습생으로 출연했다. 이후 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 제로베이스원으로, 유승언은 이븐으로 각각 데뷔했다. 이들은 기존 그룹과의 계약이 종료된 뒤 원소속사로 돌아와 지난 5월 앤더블로 새롭게 출발했다.멤버들은 뷰파인더를 응시하거나 카메라 장비를 활용해 다양한 포즈를 취하고 있다. 관심이 생긴 대상을 바라보는 시선을 카메라에 빗대어 표현했으며, 그 순간들이 하나의 기록으로 쌓여가는 과정을 담았다.앤더블은 앞서 'Observe', 'Attraction' 버전에 이어 이번 'Archive'까지 세 가지 콘셉트 포토를 순차적으로 선보였다. 각기 다른 분위기의 이미지로 새 앨범의 콘셉트를 구체화하며 컴백 준비에 나섰다.미니 2집 'Sequence 02: Attraction'은 지난 5월 발매한 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 원: 큐리어시티) 이후 약 5개월 만에 선보이는 신보다. 전작에서 다룬 '호기심'이 '관심'과 '끌림'으로 발전하는 감정의 변화를 음악에 녹였다.앤더블은 지난 5월 재데뷔와 동시에 음반 판매량에서 성과를 거뒀다. 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'는 발매 첫 주 73만 장 이상의 판매량을 기록하며 역대 K팝 그룹 데뷔 앨범 초동 판매량 4위에 올랐다. 이후 아시아 4개 도시에서 쇼콘 '2026 AND2BLE SHOW CONCERT : Welcome to Qurious'를 개최했으며, 국내외 주요 시상식에서 통산 12개의 트로피를 받았다.앤더블은 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'을 발매한다. 같은 날 오후 8시에는 컴백 기념 팬 쇼케이스를 개최한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr