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영화 '여전히 찬란하게' 김혜자의 캐스팅 비하인드가 밝혀졌다.15일 서울 강남구 메가박스 코엑스에서 진행된 영화 '여전히 찬란하게' 언론시사회에는 송일곤 감독을 비롯해 배우 박서경, 최주은, 문성현, 차미경, 조성하 등이 참석했다.이날 송 감독은 김혜자를 캐스팅하기까지 쉽지 않았다고 털어놨다. 그는 "선생님께서 정말 쉬고 싶어 하셨다, 집 앞에 있는 들꽃처럼 가만히 있고 싶다고 하셨다"면서도 "그런데 이 작품이 선생님을 통해 세상에 가닿는 것 또한 의미 있는 일이라 생각해서 긴 설득을 했다"고 말했다.이어 "선생님을 많이 찾아가서 식사를 많이 했다"며 "이 작품을 하셔야 하는 명분을 갖게 만드는 과정이 중요했다, 본인이 활동을 하고 싶지 않다는 의지가 있으셨지만 명분이 생기시고 작품을 봐주신 다음에는 누구보다 비교할 수 없을 만큼 무수히 연습하셨다, 지독스럽게 연습하시는 분이기 때문에 현장에선 이미 그 인물이 돼 있으셨다, 굉장히 감동적이었다"고 덧붙였다.'여전히 찬란하게'는 연기 인생 65주년을 맞은 김혜자가 '길'(2017) 이후 9년 만에 스크린에 복귀하는 작품으로 많은 관심을 모으고 있다. 내 생애 가장 찬란한 순간을 함께한 단짝 친구를 60년 만에 다시 만난 순옥(김혜자 분)의 이야기를 그린 작품이다.한편 '여전히 찬란하게'는 오는 21일 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr