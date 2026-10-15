사진 = 박보영 인스타그램

사진 = 박보영 인스타그램

사진 = 박보영 인스타그램

사진 = 박보영 인스타그램

배우 박보영이 쇼파드 행사에서 화려한 주얼리와 우아한 드레스 자태를 선보였다.박보영은 최근 자신의 인스타그램에 "쇼파드 해피다이아몬드랑 빛나는 시간🫶"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박보영은 아이보리색 오프숄더 드레스를 입고 한쪽 팔을 가로지른 채 반지와 시계를 착용한 손을 어깨 위로 올리고 있다. 가지런한 앞머리와 길게 내려오는 생머리가 단아한 분위기를 더했으며 목선을 따라 빛나는 물방울 모양 펜던트 목걸이가 눈길을 끈다. 살짝 미소를 머금은 얼굴과 화려한 주얼리가 어우러져 우아한 매력을 드러냈다.이어진 사진에서 박보영은 두 팔을 자연스럽게 교차한 채 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 가슴 부분에 입체적인 주름이 잡힌 드레스가 어깨와 쇄골 라인을 돋보이게 한다. 손목을 감싼 반짝이는 시계와 반지, 귀걸이까지 조화를 이루며 세련된 스타일링을 완성했다.또 다른 사진에서 박보영은 유리 진열대에 두 손을 가볍게 얹고 아래를 내려다보고 있다. 고개를 숙이면서 자연스럽게 드러난 속눈썹과 부드러운 얼굴선이 청초한 분위기를 자아낸다. 몸에 맞게 떨어지는 드레스의 실루엣과 섬세한 주얼리 장식이 어우러져 한층 성숙한 매력을 보여준다.마지막 사진에서 박보영은 다양한 시계가 전시된 진열대 뒤에 서서 두 손을 모으고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 길게 이어지는 아이보리색 드레스와 단정한 긴 머리가 전체적으로 깔끔한 인상을 전한다. 앞선 사진에서 선보인 화려한 주얼리와 함께 사랑스러운 미소가 돋보인다.이를 본 팬들은 "뽀블리야", "언니만 보여", "너무 예뻐", "귀엽다", "그냥 너무 뷰티풀하고 예쁘잖아", "귀엽고 예쁘고 다 갖췄네" 등의 댓글을 달았다.박보영이 참석한 행사는 스위스 주얼리 브랜드 쇼파드의 '해피 다이아몬드' 컬렉션 탄생 50주년을 기념해 서울에서 열린 자리다. 1976년 처음 선보인 해피 다이아몬드는 다이아몬드가 자유롭게 움직이는 디자인으로 알려진 쇼파드의 대표 컬렉션이다. 박보영은 이번 행사에서 컬렉션의 시계와 목걸이, 반지 등을 착용하며 특유의 사랑스러운 이미지와 우아한 스타일을 함께 선보였다.한편 1990년생으로 36세인 박보영은 2026년 작품 '골드랜드'에 이름을 올리는 등 배우 활동을 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr