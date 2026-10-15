사진 = 고현정 인스타그램

사진 = 고현정 인스타그램

사진 = 고현정 인스타그램

사진 = 고현정 인스타그램

배우 고현정이 파리 패션쇼 참석에 이어 꾸밈없는 일상 사진으로 근황을 전했다.고현정은 최근 자신의 인스타그램에 "그냥 좋은 날 😜"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고현정은 실내 테이블에 앉아 한 손에 음료가 담긴 유리잔을 들고 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 동그란 테의 안경을 착용하고 검은색 상의를 입은 편안한 차림으로, 길게 늘어뜨린 머리카락과 옅은 메이크업이 자연스러운 분위기를 자아낸다. 입을 벌리고 웃는 밝은 표정에서는 꾸밈없는 매력이 돋보인다.이어진 사진에서 고현정은 주황빛 조명이 켜진 공간의 입구에 의자를 놓고 앉아 카메라를 바라보고 있다. 흰색 셔츠 위에 넉넉한 검은색 재킷을 걸치고 와이드 팬츠와 흰색 신발을 매치해 편안하면서도 세련된 스타일링을 선보였다. 두 다리를 자연스럽게 벌린 포즈로 앉아 은은한 미소를 짓고 있으며 한 손에 든 초록색 체크무늬 가방이 단정한 검은색 의상에 색다른 포인트를 더한다.또 다른 사진에서 고현정은 흰색 커튼 뒤에 몸을 반쯤 숨긴 채 얼굴을 내밀고 카메라를 바라보고 있다. 어깨 아래로 길게 내려오는 머리카락과 살짝 올라간 입꼬리가 어우러져 장난스럽고 사랑스러운 분위기를 풍긴다. 커튼 사이로 드러난 검은색 재킷과 손에 든 체크무늬 가방에서도 앞선 사진의 편안한 스타일이 이어진다.마지막 사진에서 고현정은 같은 공간에서 커튼 옆에 서서 휴대전화를 내려다보고 있다. 양손으로 휴대전화를 잡고 입가에 옅은 미소를 띤 모습이 자연스럽다. 검은색 재킷 사이로 흰색 셔츠가 드러나고, 손에 걸친 체크무늬 가방과 길게 흘러내리는 머리카락이 어우러져 수수하면서도 세련된 매력을 보여준다.고현정은 최근 프랑스 파리에서 열린 발렌티노 2027 봄·여름 컬렉션 패션쇼에 참석하며 화제를 모았다. 행사에서는 화려한 패션으로 우아한 분위기를 선보였으며 이후 공개한 이번 SNS 게시물에서는 안경을 쓴 편안한 모습과 검은색 캐주얼 차림으로 상반된 매력을 드러냈다.앞서 고현정은 '뼈말라'가 되어 팬들의 우려를 낳기도 했다. 한편 고현정은 1971년생으로 55세다. 고현정은 지난해 종영한 SBS 드라마 '사마귀; 살인자의 외출'에 출연했으며 유튜브 등으로 활발히 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr