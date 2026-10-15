채수빈이 로맨스 작품에서 자신의 강점을 꼽았다. / 사진제공=넷플릭스

채수빈이 '나를 충전해줘'에서 나보배 역을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

채수빈이 김영광과의 호흡에 만족감을 나타냈다. / 사진제공=넷플릭스

"저는 색깔이 진하거나 개성이 딱 보이는 사람은 아니거든요. 그래서 누구랑 만나도 잘 어우러지는 게 장점이에요."채수빈이 로맨스 주인공으로서 자신의 매력을 묻는 말에 이같이 답했다. 로맨스는 채수빈을 떠올릴 때 빼놓을 수 없는 장르다. 그는 그동안 여러 로맨틱 코미디 작품에서 주연을 맡으며 배우로서 입지를 다졌기 때문이다.최근 넷플릭스를 통해 공개된 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 백호랑(김영광 분)과 전기 능력을 가진 나보배(채수빈 분)의 만남을 그린다. 처음에는 서로를 못마땅해하던 두 사람이 점차 가까워지면서 사랑에 빠진다는 K-로맨틱 코미디의 공식을 충실히 따른다. 넷플릭스에 공개된 지 이틀 만에 넷플릭스 TV쇼 부문 월드와이드 3위를 기록했다.채수빈이 연기한 나보배는 전기 능력 때문에 사람들과 가까이 지내기 어렵지만, 늘 밝은 성격을 유지하는 인물이다. 연애 경험이 없는 드라마 작가이기도 하다. 채수빈은 "보배 캐릭터가 워낙 사랑스러워서 뭔가를 만들어내거나 억지로 애쓴 게 별로 없었다"고 밝혔다."친구들이 작품을 보고 '그냥 배수빈(본명) 아니야?'라고 하더라고요. 실제로도 밝은 성격인데 그런 점이 보배를 표현하는 데 도움이 된 것 같아요. 하하."하지만 채수빈의 강점인 로맨스는 배우로서 고민거리이기도 했다. 그는 "처음에는 작품을 할지 말지 고민이 많았다"며 "로맨틱 코미디에 갇혀버리면 어떡하지'하는 우려가 있었다"고 털어놨다."다른 장르도 해보고 싶은데 저한테 들어오는 작품이 대부분 로맨스였어요. 나이가 들면 언젠가 로맨스를 못 하게 되는 순간이 올 텐데 '그럼 나는 그때 배우를 못 하게 되는 건가?' 하는 생각도 들었죠."제작진의 설득 끝에 '나를 충전해줘'를 선택한 채수빈은 이번 작품을 통해 고민을 덜었다고 말했다. 그는 함께 호흡을 맞춘 김영광과의 대화를 떠올리며 "그런 생각에 갇히지 말고 할 수 있는 것들을 차곡차곡 쌓아가다 보면 장르물도 할 수 있는 시기가 올 것 같다는 생각이 들었다"고 말했다."그동안 제가 너무 강박에 갇혀 있었나 하는 생각이 들었어요. 배우로서 아직도 고민하는 건 있지만 '나를 충전해줘'를 하기 전보다는 복잡하게 생각하지 않고 지금에 집중하고 있어요."김영광과의 연기 호흡에도 만족했다. 채수빈은 "영광 오빠가 키가 크다 보니 내가 작은 키가 아닌데도 같이 서 있으면 아기자기하고 귀여워 보이는 것 같았다"고 말했다."같이 연기할 때 너무 웃겼어요. 처음에는 '저 딱딱한 사람은 뭐지?'라고 생각했는데 막상 친해지고 나니까 웃기더라고요. 호랑이랑 보배라는 캐릭터로 만나서 참 좋았어요."채수빈은 오랜 시간 인연을 이어온 동료들과 함께한 순간도 돌아봤다. 최근에는 드라마 '구르미 그린 달빛' 방영 10주년을 맞아 주연 배우들과 재회하기도 했다. 채수빈은 "우리가 다 같이 사고 치지 않고 성장해 온 게 뿌듯했다"고 털어놨다.10년 전과 비교해 작품을 대하는 태도도 달라졌다. 채수빈은 "걱정이 많아진 것 같다"며 "예전에는 이 작품에 피해가 가지 않게 내 몫을 열심히 해야겠다고 생각했는데 이제는 이 작품이 시청자에게 어떻게 다가갈까를 고민한다"고 설명했다. 이어 작품에서의 비중도, 시야도 달라진 만큼 부담도 따라왔지만, 당장은 눈앞의 역할에 집중하겠다고 밝혔다."이렇게 경험을 쌓아가면서 성장하는 게 있을 거라고 생각해요. 지금은 너무 많은 생각을 하지 말고 주어진 것을 열심히 하자는 마음으로 살고 있죠."박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr