사진 = 홍지윤 인스타그램

가수 홍지윤이 화려한 비주얼이 돋보이는 거울 셀카로 근황을 전했다.홍지윤은 최근 자신의 인스타그램에 해골 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍지윤은 흰색 튜브톱 스타일의 의상을 입고 휴대전화를 든 채 거울을 바라보고 있다. 가슴 아래까지 길게 내려오는 갈색 웨이브 헤어에 반짝이는 초커 목걸이와 귀걸이를 매치해 화사하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 커다란 눈망울과 또렷한 속눈썹, 은은한 분홍빛 입술이 어우러져 인형 같은 미모를 돋보이게 한다.나란히 배치된 또 다른 사진에서 홍지윤은 같은 차림으로 입꼬리를 살짝 올린 채 거울 속 자신의 모습을 바라보고 있다. 앞선 사진에서 입술을 살짝 내민 표정을 지었던 것과 달리 부드러운 미소를 띠며 사랑스러운 매력을 드러냈다.이를 본 팬들은 "예쁘다 우리지윤님", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "홍지윤누나 화이팅", "왜이케 예뻐용", "와 지윤님 여신이 너무 예쁘네요" 등의 댓글을 달았다.한편 1995년생으로 31세인 홍지윤은 '미스트롯2' 준우승자이며 '현역가왕3' 우승자로 가창력을 입증한 가수다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr