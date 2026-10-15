방송인 전현무(49)가 다음 결혼 주자로 지목됐다.
오는 16일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획4' 16회에서는 경주를 찾은 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 가수 김장훈, 강균성과 함께 칼국수 맛집을 방문한다.
네 사람은 21년 전통의 칼국수를 맛보며 결혼과 연애에 관한 이야기를 나눈다. 특히 강균성은 14세 연하 예비 신부 유하진과의 첫 만남부터 9년 만에 재회한 사연을 공개한다.
강균성은 "몇 주 전에 프러포즈를 마쳤다. (프러포즈 때) 예비신부가 가장 예뻐야 하니까…"라며 프러포즈 당시를 떠올린다. 예비신부를 배려한 특별한 준비 과정을 들은 전현무와 김장훈은 "(오늘 한 수) 배웠네~"라며 감탄한다. 최근 결혼한 곽튜브 역시 자신의 프러포즈 경험을 털어놓는다. 그는 "저는 (아내를) 놀라게 하는 것에 집중했다. 다행히 아내가 울긴 울더라"며 강균성과는 다른 방식으로 마음을 전했다고 설명한다.
김장훈은 "순댓국에 반지를 넣어두는 건 어떠냐? 그러면 먹다가 (예비신부가) '이거 오소리감투야?'라고 할 텐데"라며 농담을 건넨다. 전현무가 "에헤이~"라며 질색하자 김장훈은 "너는 형 말에 긍정한 적이 한 번도 없어"라고 서운함을 토로한다.
강균성은 "내 다음 결혼 주자는 현무 형일 것 같다"며 전현무를 다음 결혼 주자로 지목한다. 그는 이같이 예상한 이유까지 설명해 관심을 키운다. 반면 김장훈은 자신의 결혼 가능성에 대해 "순서 상관없이 난 빠질 거야. 확률상 난 (결혼을) 못한다고 봐야지"라며 상반된 생각을 전해 웃음을 안긴다.
강균성이 전현무를 다음 결혼 주자로 꼽은 이유는 오는 16일 오후 9시 10분 방송되는 '전현무계획4'에서 공개된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
오는 16일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획4' 16회에서는 경주를 찾은 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 가수 김장훈, 강균성과 함께 칼국수 맛집을 방문한다.
네 사람은 21년 전통의 칼국수를 맛보며 결혼과 연애에 관한 이야기를 나눈다. 특히 강균성은 14세 연하 예비 신부 유하진과의 첫 만남부터 9년 만에 재회한 사연을 공개한다.
강균성은 "몇 주 전에 프러포즈를 마쳤다. (프러포즈 때) 예비신부가 가장 예뻐야 하니까…"라며 프러포즈 당시를 떠올린다. 예비신부를 배려한 특별한 준비 과정을 들은 전현무와 김장훈은 "(오늘 한 수) 배웠네~"라며 감탄한다. 최근 결혼한 곽튜브 역시 자신의 프러포즈 경험을 털어놓는다. 그는 "저는 (아내를) 놀라게 하는 것에 집중했다. 다행히 아내가 울긴 울더라"며 강균성과는 다른 방식으로 마음을 전했다고 설명한다.
김장훈은 "순댓국에 반지를 넣어두는 건 어떠냐? 그러면 먹다가 (예비신부가) '이거 오소리감투야?'라고 할 텐데"라며 농담을 건넨다. 전현무가 "에헤이~"라며 질색하자 김장훈은 "너는 형 말에 긍정한 적이 한 번도 없어"라고 서운함을 토로한다.
강균성은 "내 다음 결혼 주자는 현무 형일 것 같다"며 전현무를 다음 결혼 주자로 지목한다. 그는 이같이 예상한 이유까지 설명해 관심을 키운다. 반면 김장훈은 자신의 결혼 가능성에 대해 "순서 상관없이 난 빠질 거야. 확률상 난 (결혼을) 못한다고 봐야지"라며 상반된 생각을 전해 웃음을 안긴다.
강균성이 전현무를 다음 결혼 주자로 꼽은 이유는 오는 16일 오후 9시 10분 방송되는 '전현무계획4'에서 공개된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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