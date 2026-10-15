방송인 전현무(49)가 다음 결혼 주자로 지목됐다. / 사진=텐아시아DB

방송인 전현무(49)가 다음 결혼 주자로 지목됐다. / 사진제공=MBN, 채널S

방송인 전현무(49)가 다음 결혼 주자로 지목됐다.오는 16일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획4' 16회에서는 경주를 찾은 전현무와 곽튜브(곽준빈)가 가수 김장훈, 강균성과 함께 칼국수 맛집을 방문한다.네 사람은 21년 전통의 칼국수를 맛보며 결혼과 연애에 관한 이야기를 나눈다. 특히 강균성은 14세 연하 예비 신부 유하진과의 첫 만남부터 9년 만에 재회한 사연을 공개한다.강균성은 "몇 주 전에 프러포즈를 마쳤다. (프러포즈 때) 예비신부가 가장 예뻐야 하니까…"라며 프러포즈 당시를 떠올린다. 예비신부를 배려한 특별한 준비 과정을 들은 전현무와 김장훈은 "(오늘 한 수) 배웠네~"라며 감탄한다.최근 결혼한 곽튜브 역시 자신의 프러포즈 경험을 털어놓는다. 그는 "저는 (아내를) 놀라게 하는 것에 집중했다. 다행히 아내가 울긴 울더라"며 강균성과는 다른 방식으로 마음을 전했다고 설명한다.김장훈은 "순댓국에 반지를 넣어두는 건 어떠냐? 그러면 먹다가 (예비신부가) '이거 오소리감투야?'라고 할 텐데"라며 농담을 건넨다. 전현무가 "에헤이~"라며 질색하자 김장훈은 "너는 형 말에 긍정한 적이 한 번도 없어"라고 서운함을 토로한다.강균성은 "내 다음 결혼 주자는 현무 형일 것 같다"며 전현무를 다음 결혼 주자로 지목한다. 그는 이같이 예상한 이유까지 설명해 관심을 키운다. 반면 김장훈은 자신의 결혼 가능성에 대해 "순서 상관없이 난 빠질 거야. 확률상 난 (결혼을) 못한다고 봐야지"라며 상반된 생각을 전해 웃음을 안긴다.강균성이 전현무를 다음 결혼 주자로 꼽은 이유는 오는 16일 오후 9시 10분 방송되는 '전현무계획4'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr