개그맨 문세윤이 '김주하의 데이앤나잇'에서 가수 안치환과 합동 무대를 선보인다. / 사진=텐아시아DB

40년 차 가수 안치환이 자신의 음악 인생을 돌아본다. / 사진제공=MBN

가수 안치환이 개그맨 문세윤의 노래 실력에 감탄하며 러브콜을 보냈다.오는 17일 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇' 47회에는 안치환이 출연해 지난 40년간의 음악 활동을 돌아본다.안치환은 '민중가요'라는 명칭에 대한 생각을 전한다. 김주하가 "원래부터 민중가요를 하셨을 것 같다"고 말하자 그는 "'민중가요'라는 말을 별로 좋아하지 않는다"며 "'저항가요'라는 말은 받아들이지만 '민중가요'라는 표현은 거부한다"고 답한다.안치환은 표현을 구분하는 이유도 설명한다. 그는 "민중가요라면 말 그대로 더 많은 사람들, 민중들이 부르고 즐기며 사랑했어야 한다고 생각한다"고 말한다. 이어 "특정 시대나 진영을 넘어 누구든 세상의 불합리함과 부당함을 바라보고 노래할 수 있는 것이 저항가요"라며 자신이 생각하는 저항가요의 의미를 밝힌다.안치환의 대표곡에 관한 이야기도 이어진다. 김주하는 "안치환 하면 떠오르는 곡이 저 같은 경우는 '솔아 솔아 푸르른 솔아'이다"라며 팬심을 드러낸다. 이후 '내가 만일', '사람이 꽃보다 아름다워' 등 그의 노래를 차례로 언급한다. 이야기를 나누던 중 즉석에서 기타 연주도 선보인다. 그는 "자꾸 기타를 잡게 만든다"며 옆에 놓인 기타를 집어 든다.문세윤도 안치환의 연주에 노래를 보탠다. 그는 "고등학교 때 중창단이어서 '광야에서'를 불렀다"며 당시 맡았던 베이스 음역으로 노래를 부른다. 두 사람은 즉석에서 '광야에서'를 함께 부른다.안치환은 문세윤의 노래 실력을 칭찬하며 다음 만남을 제안한다. 그는 "진짜 목소리가 좋다"고 감탄한 뒤 "다음에 초대할게요"라고 말한다. 문세윤은 제안을 듣고 기뻐한다.'김주하의 데이앤나잇'은 매주 토요일 오후 9시 40분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr