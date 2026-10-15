사진 = 함은정 인스타그램

사진 = 함은정 인스타그램

사진 = 함은정 인스타그램

사진 = 함은정 인스타그램

가수 겸 배우 함은정이 결혼 비하인드를 공개한 가운데 청순한 여름 사진으로 근황을 전했다.함은정은 최근 자신의 인스타그램에 "가을 오기전에 지난 여름여름🌷"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 함은정은 분홍색 외관이 돋보이는 카페 앞 벤치에 앉아 고개를 살짝 기울인 채 미소 짓고 있다. 하늘색 레이스 장식 원피스에 흰색 카디건을 걸치고 긴 생머리를 한쪽으로 늘어뜨려 청순한 분위기를 자아냈다. 원피스 아래로 흰색 팬츠와 베이지색 플랫슈즈를 매치했으며 옆에 놓인 검은색 가방이 단정한 스타일링에 포인트를 더했다.이어진 사진에서 함은정은 벤치에 걸터앉아 두 손을 가지런히 모으고 입술을 살짝 내민 채 아래쪽을 바라보고 있다. 카디건 사이로 드러난 하늘색 원피스의 섬세한 레이스와 앞쪽 단추 장식이 여성스러운 매력을 살렸다. 길게 뻗은 다리와 자연스럽게 흘러내리는 머리카락이 어우러져 편안하면서도 세련된 분위기를 보여준다.또 다른 사진에서 함은정은 거리에서 한 손에 음료를 들고 다른 손을 높이 들어 올린 채 미소 짓고 있다. 옆모습으로 드러난 뚜렷한 얼굴선과 허리 아래까지 내려오는 긴 머리카락이 눈길을 끈다. 하늘색 원피스가 움직임에 따라 자연스럽게 퍼지고 어깨에 멘 검은색 가방이 밝은 의상과 대비를 이루며 스타일을 완성했다.마지막 사진에서 함은정은 실내에서 두 손을 가슴 앞에 모은 채 옆을 바라보고 있다. 흰색 카디건을 가볍게 걸친 모습에 하늘색 원피스의 레이스와 단추 장식이 선명하게 드러난다. 긴 머리카락이 한쪽 어깨를 따라 흘러내리고, 또렷한 눈매와 자연스러운 표정이 어우러져 차분한 매력을 더한다.이를 본 팬들은 "언니 아름답다", "은정언니 너무 예뻐요", "너무 예뻐", "화이팅", "예쁘다", "사계절 내내 아름다운 은정언니" 등의 댓글을 달았다.한편 함은정은 최근 MBC '라디오스타'에 출연해 영화감독 김병우와의 결혼 과정과 신혼 근황을 공개했다. 드라마 촬영 일정으로 웨딩드레스 투어까지 생략하고 결혼식을 준비했으며 결혼식 다음 날 오전 7시부터 촬영에 나섰던 일화를 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr