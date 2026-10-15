사진 = 설현 인스타그램

사진 = 설현 인스타그램

사진 = 설현 인스타그램

사진 = 설현 인스타그램

배우 설현이 청순한 일상부터 장난기 넘치는 셀카까지 다채로운 근황을 공개했다.설현은 최근 자신의 인스타그램에 "근황🌹"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 설현은 의류 매장에 놓인 커다란 거울 앞에서 자신의 모습을 바라보며 포즈를 취하고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 한 손으로 볼을 감싸고 미소 짓는 모습이 사랑스럽다. 회색 카디건에 분홍색 상의를 받쳐 입고 검은색 레이스 장식 스커트를 매치해 편안하면서도 여성스러운 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 설현은 같은 차림으로 거울을 향해 환하게 웃고 있다. 두 손을 앞으로 모으고 한쪽 다리를 살짝 뻗은 포즈가 눈길을 끌며, 무릎 위로 내려오는 스커트와 베이지색 샌들이 어우러져 늘씬한 각선미를 돋보이게 한다. 자연스럽게 흘러내리는 긴 머리카락과 밝은 표정에서는 특유의 청순한 매력이 묻어난다.또 다른 사진에서 설현은 분홍색 집업 점퍼에 짙은 녹색 모자를 뒤로 쓴 채 카메라를 향해 브이 포즈를 취하고 있다. 열쇠고리가 주렁주렁 달린 키링을 손에 들고 치아를 드러내며 활짝 웃는 모습이 앞선 사진과는 사뭇 다른 발랄함을 보여준다. 커다란 눈망울과 꾸밈없는 미소가 어우러져 귀여운 매력을 더한다.마지막 사진에서 설현은 차량 안에서 짙은 남색 니트를 입고 카메라를 가까이 바라보고 있다. 긴 머리카락을 한쪽으로 늘어뜨리고 입술을 꾹 다문 채 턱을 살짝 내민 표정이 익살스럽다. 또렷한 눈매와 자연스러운 메이크업이 돋보이는 가운데, 일상적인 순간에도 변함없는 미모가 시선을 사로잡는다.한편 1995년생으로 31세인 설현은 배우 활동과 함께 SNS를 통해 다양한 일상을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr