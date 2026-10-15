김지선이 동료와 관계를 정리해야 했던 경험담을 털어놨다. / 사진='김지선 김효진의 그래쪄' 유튜브 캡처

김지선이 동료와 관계를 정리해야 했던 경험담을 털어놨다. / 사진='김지선 김효진의 그래쪄' 유튜브 캡처

개그우먼 김지선이 동료의 경조사를 챙겨주고도 관계를 정리해야 했던 씁쓸한 경험담을 털어놨다.지난 14일 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에는 '결혼식 청첩장 어디까지 줄까?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김지선과 김효진은 경조사를 둘러싼 현실적인 고충과 모바일 청첩장 전달 기준에 관해 이야기했다.김지선은 과거 인연을 끊게 된 동료 이야기를 전했다. 그는 "나랑 같이 일했던 사람인데, 그 사람 결혼식, 첫째 돌잔치 둘째 돌잔치 다 갔는데 나한테는 한 번도 안 왔다"고 털어놨다.이어 김지선은 "이 사람이 형편이 어려운가 했더니 PD랑 작가 행사에는 가더라"고 말했다. 김지선은 결국 후배에게 "인생 그렇게 살지 마라"고 일침을 가했다고 밝혔다.김효진 역시 "그런 사람이 오래 못 간다"라며 공감했다. 김지선 또한 "그렇다. 이 바닥에 없다"라고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr