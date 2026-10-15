사진 = 김소현 인스타그램

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사진 = 김소현 인스타그램

사진 = 김소현 인스타그램

배우 김소현이 '연애박사' 촬영 현장 비하인드 사진을 공개했다.김소현은 최근 자신의 인스타그램에 "연애박사 유진이"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김소현은 밤거리에서 검은색 겉옷을 입고 고개를 살짝 숙인 채 아래쪽을 바라보고 있다. 어깨 아래로 내려오는 짙은 색 머리카락이 얼굴을 감싸고, 턱 아래에 손을 모은 모습에서 자연스러운 매력이 드러난다. 화려한 꾸밈 없이도 맑은 피부와 부드러운 눈매가 돋보이며 차분한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 김소현은 회색 돌계단에 앉아 옆을 바라보고 있다. 검은색 집업 겉옷 안으로 하늘색 셔츠가 살짝 드러나며 무릎 부분이 찢어진 짙은 회색 바지로 편안한 스타일링을 완성했다. 어깨에 닿는 길이의 머리카락은 끝부분에 자연스러운 컬이 들어가 있어 청순한 분위기를 더한다. 두 팔로 밝은색 천을 감싸 안은 채 앉아 있는 모습도 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 김소현은 흰색 목이 올라오는 상의에 회색 재킷을 걸치고 실내에서 옆을 응시하고 있다. 얼굴 주변으로 풍성하게 뻗은 머리카락과 또렷한 눈망울이 어우러져 단정하면서도 성숙한 매력을 드러낸다. 살짝 벌어진 입술과 자연스러운 표정이 극 중 인물의 모습을 더욱 생생하게 전한다.마지막 사진에서 김소현은 회색 오버사이즈 재킷을 입고 양팔을 들어 올린 채 눈을 감고 있다. 양손을 가볍게 쥔 귀여운 포즈와 살짝 올라간 입꼬리가 앞선 사진들과는 다른 발랄한 분위기를 만든다. 어깨를 따라 자연스럽게 흘러내리는 머리카락과 넉넉한 재킷 실루엣도 시선을 사로잡는다.한편 1999년생으로 27세인 김소현은 아역배우 출신이며 추영우와 ENA '연애박사'를 통해 시청자들과 만나고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr