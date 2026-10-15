배윤경이 '무한상사-하와수 네버다이'에 출연한다. / 사진제공=프레인TPC

배우 배윤경이 웨이브 오리지널 '무한상사-하와수 네버다이'에 출연한다.'무한상사-하와수 네버다이'는 MBC 예능 '무한도전'의 인기 코너였던 '무한상사'를 새롭게 만든 오피스 미스터리 코믹 드라마다. 회사에 오랫동안 남아 있는 박명수와 정준하, 이른바 '하와수'를 둘러싼 저주를 의심하는 직원들이 사건의 진실을 찾아가는 이야기를 다룬다.배윤경은 극 중 무한상사 통합 온라인마케팅팀 대리 민태리 역을 맡았다. 민태리는 유명 무속인의 딸이자 서울대 출신으로, 영적인 감각을 지닌 인물이다. 회사에서는 '하와수 지킴이'를 자처하며 박명수와 정준하를 둘러싼 사건에 관여한다.이번 작품에서 배윤경은 밝고 적극적인 성격의 민태리를 연기한다. 회사에서 벌어지는 기묘한 사건에 휘말리는 인물인 만큼 기존 작품과는 다른 모습을 보여줄 예정이다.배윤경은 그동안 드라마 '유니콘', '언더커버', '청춘기록', '하이바이, 마마!', '일타 스캔들' 등에 출연했다. KBS2 '연모'에서는 신소은 역을 맡았으며, tvN '웨딩 임파서블'에서는 윤채원으로 분해 로맨틱 코미디 연기를 선보였다. 지난해에는 연극 '면회'로 처음 연극 무대에 올랐다. 극 중 무기수 역을 맡아 복잡한 감정을 가진 인물을 연기했다. 드라마와 영화에 이어 연극으로 활동 범위를 넓혔다.개봉을 앞둔 AI 하이브리드 영화 '젠플루언서'에도 출연한다. 배윤경은 해당 작품에서 1인 2역을 맡아 서로 다른 인물을 연기할 예정이다.'무한상사-하와수 네버다이'는 오는 12월 웨이브에서 독점 공개된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr