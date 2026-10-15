사진 = 홍진영 인스타그램

사진 = 홍진영 인스타그램

사진 = 홍진영 인스타그램

사진 = 홍진영 인스타그램

가수 홍진영이 앞머리 스타일을 두고 팬들에게 의견을 구하며 사랑스러운 셀카를 공개했다.홍진영은 최근 자신의 인스타그램에 "앞머리 없앨까요? 아님 내릴까요?😗항상 고민고민ㅋ 설문 이렇게하는거 맞나요?ㅋㅋㅋ"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍진영은 차량 안에서 카메라를 정면으로 바라보며 입술을 동그랗게 내밀고 있다. 앞머리 없이 옆으로 넘긴 긴 흑발에 검은색 상의와 흰색 카디건을 매치해 청순하면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 또렷한 아이라인과 풍성한 속눈썹, 선명한 핑크빛 입술이 어우러져 인형 같은 이목구비를 돋보이게 한다.이어진 사진에서 홍진영은 한 손을 턱 아래에 가볍게 댄 채 옆을 바라보며 미소 짓고 있다. 자연스럽게 흘러내린 긴 머리카락이 얼굴선을 감싸고 살짝 올라간 입꼬리와 또렷한 눈매가 부드러운 매력을 더한다. 손끝의 긴 네일과 귀걸이까지 어우러져 여성스러운 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 홍진영은 갈색 종이 슬리브가 둘러진 음료 컵을 얼굴 옆으로 들어 올리고 눈을 감은 채 미소 짓고 있다. 검은색 머리카락이 흰색 카디건 위로 길게 내려온 가운데 은은한 핑크빛 메이크업과 자연스러운 표정이 사랑스러운 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 홍진영은 카메라를 향해 눈웃음을 지으며 환하게 미소 짓고 있다. 앞머리를 옆으로 넘긴 헤어스타일이 이마와 얼굴선을 드러내고 긴 속눈썹과 도톰한 입술이 어우러져 화사한 미모를 강조한다. 편안한 차림에도 또렷한 이목구비와 밝은 표정이 시선을 사로잡는다.이를 본 팬들은 "둘다 예뻐요", "늘 예쁜데요", "둘다 해도 넘예뻐", "울언니는 다예뻐", "진짜 뭘 해도 예쁜데", "근데 언닌 다 이쁘긴해" 등의 댓글을 달았다.한편 1985년생으로 41세인 홍진영은 가수로서 공연 활동을 이어가는 한편 인스타그램을 통해 무대 안팎의 다양한 모습을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr