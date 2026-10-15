사진 = 33기 옥순 인스타그램

사진 = 33기 옥순 인스타그램

사진 = 33기 옥순 인스타그램

사진 = 33기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 33기 옥순이 방송 종영 후 편안한 일상과 발랄한 매력을 담은 사진을 공개했다.33기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "Favourite Combo ✨(가장 좋아하는 조합)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 33기 옥순은 실내 계단에서 한 손을 후드티 주머니에 넣고 아래를 내려다보고 있다. 회색 후드티에 짙은 갈색 재킷을 걸치고 블랙 미니스커트와 회색 니삭스를 매치해 캐주얼하면서도 세련된 스타일링을 완성했다. 길게 늘어뜨린 생머리와 자연스러운 표정이 어우러진 가운데 늘씬한 각선미가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 33기 옥순은 같은 계단을 내려오는 듯 한쪽 다리를 앞으로 내밀고 고개를 숙인 채 미소 짓고 있다. 한 손에는 흰색 쇼핑백을 들고 있으며 블랙 로퍼까지 더한 스타일링으로 편안하면서도 귀여운 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 33기 옥순은 노란색 캐릭터 장식이 달린 컵을 얼굴 가까이 들어 올리고 카메라를 바라보고 있다. 동그랗게 뜬 눈과 살짝 내민 입술로 장난스러운 표정을 지으며 방송에서와는 또 다른 친근한 매력을 드러냈다.마지막 사진에서 33기 옥순은 회색 후드를 머리 위로 뒤집어쓴 채 커다란 노란색 캐릭터 인형을 품에 안고 있다. 인형에 얼굴을 가까이 댄 채 입술을 쭉 내민 표정이 사랑스러운 분위기를 더하며, 앞선 계단 사진과는 사뭇 다른 귀여운 모습으로 시선을 모았다.이를 본 팬들은 "아름다우십니다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "옥순 짱", "옥순씨 참 좋아요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.33기 옥순은 최근 종영한 ENA·SBS Plus '나는솔로' 모태솔로 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 비록 라이브 방송에서 33기 옥순은 불참했으나 인스타그램을 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr