강균성이 초고속 결혼 이유를 밝힌다./사진=SNS

강균성이 초고속 결혼 이유를 밝힌다./사진제공=MBN·채널S

혼전순결 신념을 밝혔던 강균성이 14세 연하 예비신부와의 운명적 러브스토리를 공개한다.오는 16일 오후 9시 10분 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획4’ 16회에서는 전현무, 곽튜브가 ‘먹친구’ 김장훈, 강균성과 함께 ‘천년고도’ 경주의 숨은 미식 지도를 새롭게 그리는 현장이 펼쳐진다.이날 전현무, 곽튜브는 김장훈 강균성과 숲속에 자리 잡은 ‘들깨 칼국수’ 맛집으로 향한다. 김장훈은 숲길을 걷던 중 감성에 젖어 “산길 걸어본 게 한 50년 만인 것 같다. 그때 중학생이었다”고 자신의 진짜 나이를 셀프 폭로한다. 이후 세 사람은 옛 대감님 집을 연상시키는 식당에 들어선다. 맛집 사장님은 전현무를 특히나 반가워하면서 “나도 연대 출신이야. 85학번”이라고 동문 인증을 한다.이후 전현무는 “균성아, 어떻게 된 거니?”라며 곧바로 따끈따끈한 결혼 소식을 취조한다. 강균성은 “올해 2월에 (다시) 만났다”며 예비신부인 걸그룹 연습생 출신 배우 유하진과의 운명적인 인연을 풀어놓는다. 또 그는 “사실 9년 전에도 데이트를 했었지만, 당시엔 14세라는 나이 차이가 부담이 좀 됐었다”고 솔직하게 밝힌다.9년 전에는 망설였던 두 사람이 이번에는 ‘속전속결’로 결혼을 결심한 이유가 무엇인지는 이날 오후 9시 10분 방송되는 ‘전현무계획4’ 경주 특집 먹트립에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr