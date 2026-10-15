가수 텐 / 사진 제공=Michael Buckner

가수 텐(TEN)이 미국 쇼케이스 투어를 앞두고 할리우드 영화 프리미어 행사에 참석했다.텐은 최근 미국 로스앤젤레스 할리우드 리전 극장에서 열린 영화 '클레이페이스(Clayface)' 월드 프리미어에 참석했다. 이날 레드카펫에 오른 텐은 영화 출연 배우들과 만나기도 했다.이번 행사는 텐의 미국 쇼케이스 투어를 앞두고 이뤄졌다. 텐은 오는 17일(현지시간) 시애틀을 시작으로 미국 14개 도시에서 공연을 펼칠 예정이다. 투어는 11월까지 이어진다.텐은 공연을 앞두고 미국 현지에서 프로모션 활동도 진행하고 있다. 지난 9월에는 싱글 'OUTWEST'를 발매하며 새 음악을 선보였다.텐은 이번 쇼케이스 투어를 통해 미국 관객들과 만날 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr