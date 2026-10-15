[사진출처: 킹콩 by 스타쉽]

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배우 송승헌이 가을 남자로 변신했다.15일 소속사 측은 ‘GLASSMAN China(글라스맨 차이나)’의 ‘Autumn Issue 2026’과 함께한 송승헌의 화보 비하인드 컷을 여러 장 공개했다.공개된 사진 속 송승헌은 감각적인 비주얼로 시선을 끈다. 그는 네이비 색상의 아우터는 물론, 캐주얼한 청재킷까지 다양한 스타일링을 완벽하게 소화했다. 특히, 송승헌은 깊은 눈빛과 여유로운 미소를 지어 보이며 짙은 가을 감성을 완성하기도.그런가 하면 송승헌은 턱에 손을 괸 채 색다른 매력을 자랑하고 있다. 그는 실버 색상의 셔츠와 함께 볼드한 액세서리 포인트로 시크하면서도 절제된 무드를 선보이고 있다. 이날 송승헌은 의상에 걸맞은 다양한 포즈와 표정을 취하며 단숨에 A컷을 완성, 현장 스태프들을 감탄하게 만들었다는 후문이다.송승헌의 화보는 웨이보, 샤오홍슈, 인스타그램 등 ‘GLASSMAN China’ 공식 SNS 채널에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr