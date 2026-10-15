아옳이가 남자친구 김형배를 부모님에게 소개했다. / 사진=유튜브 채널 '아옳이' 영상 캡처

아옳이는 지난 8월부터 한의사 김형배와 공개 열애 중이다. / 사진=유튜브 채널 '아옳이' 영상 캡처

유튜버 아옳이(본명 김민영)가 한의사 남자친구 김형배를 부모님에게 처음 소개했다. 공개 열애를 시작한 지 2개월 만이다.14일 유튜브 채널 '아옳이'에는 '첫 만남'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 아옳이가 남자친구와 함께 자신의 부모님을 만나러 가는 모습이 담겼다.김형배는 아옳이의 부모님과 첫 만남을 앞두고 긴장했다. 아옳이가 "오늘 굉장히 떨리실 것 같다"고 말하자 그는 "떨린다. 연예인 만나러 가는 기분이다. 오늘 잘 만나고 오겠다"고 답했다.아옳이는 남자친구를 안심시켰다. 그는 "엄마 아빠가 너무 궁금해하셔서 만나러 간다"며 "상견례 프리패스상 아니냐"고 말했다.김형배는 공진단과 꽃다발을 준비해 식사 장소를 찾았다. 아옳이의 가족들은 그를 환한 미소로 맞이했다.식사 자리에서는 아옳이가 남자친구에게 반한 이유도 공개됐다. 어머니가 김형배의 어떤 점이 좋았는지 묻자 아옳이는 "성격이 좋다. 좋아하는 것과 음식 취향도 잘 맞는다"고 설명했다.아옳이의 어머니는 남자친구가 한의사라는 사실에 만족감을 표현하기도 했다. 그는 "예전부터 남편이 한의사인 사람이 부러웠다"고 말했다. 치과의사인 아버지는 "처갓집에 한의사가 많다"며 "큰오빠, 조카, 조카 며느리도 모두 한의사다"고 설명했다.아옳이는 2018년 카레이서 출신 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 이후 지난 8월 한의사 김형배와 열애 사실을 알린 뒤 공개 열애를 이어가고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr