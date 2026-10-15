'엄마가 미쳤어요' 김희정이 아들의 11억 원대 빚을 가족들 앞에서 털어놨다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마 방송 캡처

'엄마가 미쳤어요' 김희정이 아들의 11억 원대 빚을 가족들 앞에서 털어놨다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마 방송 캡처

'엄마가 미쳤어요' 김희정이 아들의 11억 원대 빚을 가족들 앞에서 털어놨다.지난 14일 방송된 KBS1 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 13회에서는 조미미(김희정 분)가 아들 강대치(김종훈 분)의 투자 실패 사실을 시어머니 최순덕(양희경 분)에게 고백하는 모습이 그려졌다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 가구 기준 시청률 10.1%를 기록하며 당일 방송된 전체 프로그램 중 1위에 올랐다.이날 최순덕은 손자 강대치가 거액의 빚을 졌다는 사실을 눈치챘다. 가족들이 자신에게 무언가 숨기고 있다고 판단한 최순덕은 온 가족을 불러 모아 윷놀이를 시작했다. 그러나 윷놀이는 단순한 가족 모임이 아니었다. 최순덕은 강대치에게 "뭐 할 말 없냐?"고 물으며 계속해서 속내를 떠봤다. 끝내 입을 열지 않자 "너 무슨 사고 쳤냐? 여자냐, 돈이냐?"고 직접 추궁했다.아들의 빚을 감추려던 조미미는 결국 술을 마시다 감정을 주체하지 못했다. 그는 "직장 선배를 따라 어디에 투자했다가 진 빚이 11억 3천만 원이래요"라고 털어놨다. 강대치가 투자에 실패해 떠안은 거액의 빚이 가족들 앞에 드러난 순간이었다.한편 차승윤(동하 분)은 본가로 돌아온 뒤 전진희(강경헌 분)에게 한약을 건네받았다. 그러나 황금순(김영옥 분)은 차승윤이 약을 마시려 하자 이를 막아섰다. 앞서 첫째 아들 부부를 잃은 황금순은 장손에게까지 무슨 일이 생길까 걱정하며 "그 약이 진짜 약인지 뭔지 알게 뭐야. 이젠 뭐 하나 마음 놓고 지켜볼 수가 없으니"라고 말했다.차인성(남성진 분)은 어머니의 상태를 주치의 주경호(공정환 분)에게 알렸지만, 주경호의 태도가 석연치 않다고 느꼈다.방송 말미에는 강학성(이한위 분)과 박지영(조미령 분) 부부의 갈등이 그려졌다. 박지영은 새로 이사할 집이 반지하라는 사실을 뒤늦게 알고 남편에게 분노했다.딸 강예리(김나은 분)를 부유한 집안에 시집보내려던 박지영은 자신의 처지가 달라진 현실을 받아들이지 못했다. 그는 강학성을 향해 "이건 아니지!"라고 소리치며 그동안 쌓였던 불만을 쏟아냈다.'엄마가 미쳤어요' 14회는 15일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr