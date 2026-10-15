방송인 전현무가 프로그램에 대해 언급하고 있다. / 사진제공=채널A '티처스3 : 재수전쟁'

방송인 전현무가 스타 강사 유대종과 김지영과의 첫 만남을 회상했다.15일 오전 채널A '티처스3 : 재수전쟁'(이하 '티처스3') 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 행사에는 김승훈 CP를 비롯해 MC 전현무, 장영란, 미미미누, 그리고 강사 정승제, 유대종, 김지영이 참석했다.'티처스3'는 마지막 수능에 도전하는 재수생 100명이 한계에 부딪히는 미션과 경쟁을 펼치고, 최종 우승자 1인이 선발되는 입시 서바이벌 리얼리티다. 서바이벌에서 우승한 최후 1인에게는 진학하는 대학과 관계없이 전액 장학금이 지급된다.정승제를 제외한 유대종과 김지영은 이번 시즌에 처음으로 합류하게 됐다. 시즌 1부터 출연해왔던 전현무는 두 선생님과의 첫 만남을 회상했다. 전현무는 "유대종 선생님은 처음에 말이 기어들어 갈 정도였다"며 방송이 익숙하지 않은 탓에 일어난 상황을 떠올렸다.또 김지영에 대해서는 "프로그램과 맞지 않는 개그를 자꾸 했다"며 "스타 강사가 되려는 욕망이 있어 보였다"고 덧붙였다. 그러면서 "한 명은 목소리가 작고 한 명은 자꾸 개그를 해서 '이 사람들을 가지고 뭘 하려나' 싶었다"라고도 첨언했다.다만 전현무는 "두 번째 녹화 때부터 적응하신 모습을 보였다"면서 "두 선생님의 마음이 따뜻하다. 학생들이 서바이벌에서 떨어질 때마다 마음을 보듬어준다"고 칭찬하기도 했다.한편 '티처스3'는 이날 오후 10시 첫 방송된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr