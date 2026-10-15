이서진이 '비서진'에서 독설을 쏟아낸다. / 사진=텐아시아DB

이서진이 '비서진'에서 독설을 쏟아낸다. / 사진제공=SBS

앞서 방송에서 직설적인 화법으로 태도 논란을 겪었던 배우 이서진이 이번에는 지석진과 지예은을 향해 거침없는 발언을 쏟아낸다.오는 16일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 지석진과 지예은이 결성한 '충주지씨'가 출연한다. 두 사람은 '충주파크뮤직페스티벌 WITH GUGAK' 공연을 앞두고 이서진, 김광규의 도움을 받는다.이날 지석진과 지예은은 프로그램 최초로 이서진과 김광규를 직접 마중 나간다. 이서진은 두 사람의 뮤직비디오를 감상하며 솔직한 평가를 내놓는다. 충주지씨의 '아쿠아(AQUA)' 뮤직비디오를 본 그는 "휴대폰으로 찍은 거예요?"라고 묻는가 하면 지석진의 홍콩 뮤직비디오 속 연기를 보고는 "쌈마이 연기다"라고 말한다.이에 지석진은 "쌈마이 비서들이다"라고 맞받아친다. 이후 공연 연습을 위해 찾은 노래방에서도 이서진과 김광규의 반응에 지예은이 불만을 표한다. 두 사람이 못 미더운 표정으로 연습을 지켜보자 지예은은 "동태눈으로 보고 있는데 어떻게 춰요"라고 항의한다. 결국 충주지씨는 "연예인 기 죽이는 비서들이네"라며 서운함을 토로한다.공연장에서는 또 다른 돌발 상황이 발생한다. 하루 약 4500명이 찾는 축제지만 충주지씨의 무대가 시작되기 전 일부 관객들이 돗자리를 접고 자리를 떠나는 모습이 포착된 것. 이에 이서진과 김광규는 직접 무대에 올라 두 사람을 소개하며 관객들의 관심을 끌기 위해 나선다.'비서진'은 16일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr