아이유가 나문희, 김영옥과의 따뜻한 인연을 보여줬다. / 사진=텐아시아DB

아이유가 나문희, 김영옥과의 따뜻한 인연을 보여줬다. / 사진='김영옥' 유튜브 캡처

가수 겸 배우 아이유가 대선배 나문희, 김영옥과의 따뜻한 인연을 보여줬다.지난 14일 유튜브 채널 '김영옥'에는 '아이유가 김영옥 선생님 집에 왔는데 나문희 선생님까지?! 세 사람의 저녁 식사와 아이유의 마지막 편지'라는 제목의 영상이 게재됐다. 아이유와 나문희가 김영옥의 집에 방문해 식사하는 모습이 담겼다.나문희는 아이유와의 오랜 인연을 공개했다. 과거 드라마 연습 당시 나문희가 아파서 못하게 됐을 때, 그 소식을 들은 아이유가 선물을 보내기 시작했다고 밝혔다. 나문희는 "아이유가 맛있는 것도 자주 사주고 챙겨줘서 자꾸 신세 지는 것 같다"며 고마움과 미안한 마음을 나타냈다.김영옥의 집에 도착한 아이유는 미리 보낸 고기 선물에 이어 고급 디저트와 직접 제작한 티셔츠를 선물했다. 해당 티셔츠는 김영옥과 나문희가 출연한 아이유의 신곡 뮤직비디오 로고가 박힌 특별 제작 의상이었다.영상 말미에서는 아이유가 쓴 편지가 공개됐다. 그는 김영옥과 나문희에게 "멋지고 행복한 어른이 되겠다"며 "두 분처럼 훗날 후배들에게 사랑스러운 에너지를 나눠주는 배우가 되겠다"는 다짐을 남겼다.나문희와 김영옥은 최근 아이유의 신곡 뮤직비디오에 출연해 화제를 모았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr