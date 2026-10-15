배우 김현이가 별세한 액션 배우 김현이는 자신이 아니라고 해명했다. / 사진=김현이 SNS

배우 김현이가 별세한 액션 배우 김현이는 자신이 아니라고 해명했다. / 사진=김현이 SNS

배우 김현이가 고(故) 김현이와 동명이인이라는 이유로 자신의 사진이 고인의 사진처럼 확산되는 피해를 호소했다. 그는 자신은 별세한 액션 배우 김현이와 전혀 다른 사람이라며 잘못된 정보의 공유를 멈춰달라고 당부했다.김현이는 14일 자신의 SNS에 "꼭 알려드립니다"라며 "현재 저와 동명이인이신 분의 별세 소식과 관련해, 인터넷상에 제 얼굴 사진이 해당 인물의 사진인 것처럼 잘못 게시돼 여러 사이트로 확산되고 있다"라고 밝혔다.이어 "저는 해당 별세자와 전혀 다른 사람이며, 이로 인해 심각한 피해와 정신적 고통을 겪고 있다"라며 "현재 관련 자료를 모두 확보했으며, 게시물 삭제 요청과 함께 필요한 법적 조치를 진행하고 있다"라고 전했다. 그러면서 "혹시 관련 게시물을 보셨거나 저와 관련된 이야기로 오해하고 계신 분이 있다면, 저는 해당 인물이 아니라는 점을 꼭 알아주시기 바란다"라며 무분별한 공유를 자제해달라고 요청했다.최근 SBS '닥터X: 하얀 마피아의 시대'와 tvN '100일의 거짓말' 측이 액션 배우 故 김현이를 잇따라 추모하면서 고인에 대한 관심이 커졌다. 故 김현이는 두 작품의 액션 촬영에 참여했으며, 지난 8월 촬영을 위해 이동하던 중 발생한 교통사고로 세상을 떠난 것으로 전해졌다. 영화 '검은 수녀들', '동화지만 청불입니다', '빅토리', '탈출: 프로젝트 사일런스', 드라마 '펜트하우스' 등에도 참여했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr