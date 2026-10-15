영화감독 장항준이 자신의 이름을 건 예능 '거장항준'을 선보인다. / 사진제공=SBS

평소 절친한 사이인 장항준, 송은이, 김풍이 '거장항준'에서 남다른 케미를 보여줄 예정이다. / 사진제공=SBS

'거장항준'은 오디션 콘셉트를 기반으로 한 토크 예능이다. / 사진제공=SBS

'거장항준'은 6부작으로, 매주 목요일 오후 9시 방송된다. / 사진제공=SBS

영화감독 장항준이 '영화 제작' 콘셉트를 앞세운 독특한 예능에 도전한다. 최근 예능 '시간추적자 설록'으로 전 회차 0%대 시청률이라는 쓴 맛을 봤던 장항준이 자신의 강점을 살린 '거장항준'으로 예능에서도 존재감을 보여줄 수 있을지 주목된다.15일 서울 상암동 쇼킹케이팝센터에서 SBS 새 예능 프로그램 '거장항준' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 영화감독 장항준, 방송인 송은이, 작가 김풍과 이동원 PD가 참석했다.'거장항준'은 장항준이 자신의 이야기를 담은 자전영화에 출연할 배우들을 직접 찾아 나서는 과정을 담은 토크쇼다. 총 6부작으로 구성됐으며, 오디션이라는 설정 아래 장항준과 스타들이 캐스팅을 두고 이야기를 나누는 방식으로 진행된다.장항준은 자신의 이름을 내건 프로그램 제목부터 유쾌하게 받아들였다. 그는 "제목을 처음 들었을 때 웃겼다. '거장'이라고 하니까 놀리는 것 같긴 했지만 제목은 재미있게 잘 나온 것 같다"고 말했다.이름을 내건 예능이라는 부담감은 크지 않았다고 했다. 장항준은 "딱히 책임감을 느끼지는 않는다. 항상 '어떻게든 되겠지'라는 생각"이라며 "제작진도 능력 있고 송은이, 김풍도 함께하니까 부담이 없다. 무엇보다 제가 연출을 맡은 건 아니지 않나"라고 너스레를 떨었다.게스트로 출연한 배우들에 대해서도 언급했다. 장항준은 1회 게스트 유재명에 대해 "무뚝뚝할 것 같은 이미지였는데 실제로는 친근해서 새로운 매력을 느꼈다"고 말했다. 향후 만나고 싶은 배우로는 천우희를 꼽으며 "최근 '나 혼자 산다'를 봤는데 내향적인 부분을 파괴하고 싶다는 생각이 들었다. 성향이 다른 사람이 만나면 예능적으로 재미있을 것 같다"고 설명했다.최근 예능 활동이 부쩍 늘어난 데 대해서도 입장을 밝혔다. 장항준은 "올해 하고 있는 예능들은 원래부터 하기로 되어 있던 것들"이라며 "현재 차기작도 준비 중이고 내년 후반 촬영을 목표로 하고 있지만 아직 확정된 것은 없다"고 말했다. 이어 "업계에서 기대 중이라는 이야기도 들리지만 기대는 하지 마셨으면 좋겠다"며 "지금까지 해왔던 것처럼 편하게 예능도 하고 작품 활동도 꾸준히 하고 싶다. 결과가 좋든 안 좋든 끝까지 하는 게 중요하다"고 덧붙였다.송은이는 프로그램에서 영화 제작자 역할을 맡았다. 그는 '거장항준'을 과거 장항준과 함께 진행했던 영화 팟캐스트 '씨네마운틴'의 연장선처럼 느꼈다고 했다. 장항준의 변함없는 모습도 언급했다. 송은이는 "장항준 감독은 예나 지금이나 달라진 게 없다. 지금처럼 사랑받기 전 '씨네마운틴' 때도 같았고 지금도 방송하면서 달라진 점을 못 느낀다"며 "한결같이 남을 모함하고 없는 이야기를 만들어내는 이야기꾼"이라고 말했다.송은이가 꼽은 관전 포인트는 배우들의 반전 모습이다. 그는 "게스트들이 이전에는 못 봤던 모습을 많이 보여줬다"며 "장항준의 자전영화 오디션이다 보니 배우들이 직접 장항준을 연기하는데 그 모습이 너무 웃겼다"고 설명했다. 향후 함께하고 싶은 배우로는 박보검을 꼽았다. 송은이는 "개인적으로 좋아한다"고 짧게 답해 웃음을 자아냈다.김풍은 프로그램에서 조감독 역할을 맡아 장항준과의 케미를 책임진다. 그는 스스로를 "장항준 감독의 오른팔"이라고 소개하며 오디션이라는 상황극 포맷이 프로그램의 가장 큰 매력이라고 짚었다. 김풍은 "예능이지만 오디션을 보는 콘셉트이고, 장항준 감독이 실제 1600만 감독이지 않나"라며 "배우들도 상황에 몰입해 연기와 토크를 보여준다. 다른 토크쇼에서는 보기 힘든 그림"이라고 설명했다.파격적인 시청률 공약도 나왔다. 김풍은 "3.5%가 넘으면 장항준 감독의 상의를 탈의시켜 광화문 한복판에 세우겠다"고 농담했다. 장항준은 "나는 집 앞이라 편하다. 그럼 김풍 씨는 마곡 쪽에 사니까 하의를 탈의시켜 마곡에 세우겠다"고 맞받아쳐 웃음을 안겼다.이 PD는 장항준이라는 인물을 가장 재미있게 보여줄 방법을 고민하다 프로그램을 기획하게 됐다고 밝혔다. 그는 "단순한 토크가 아니라 장항준이 본업인 감독으로서 임하는 토크쇼가 어떨까 생각했다"고 설명했다. 이어 송은이와 김풍의 합류 과정도 밝혔다. 그는 "송은이 선배가 장항준 감독과 각별한 사이라 먼저 제안했고, 두 분이 뭉친 뒤 김풍 작가와 함께하고 싶다고 해서 현장에서 바로 섭외했다"고 전했다.프로그램의 차별점도 짚었다. 이 PD는 "재미있고 유쾌한 토크뿐 아니라 배우들의 진짜 연기를 볼 수 있다는 게 강점"이라고 말했다. 그러면서 "장항준 감독과 아직 작품을 해보지 않은 배우나, 함께했을 때 색다른 이야기가 나올 수 있는 게스트들이 출연할 것"이라고 귀띔했다.'거장항준'은 이날 오후 9시 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr