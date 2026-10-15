그룹 H.O.T. 출신 문희준(48)이 어린 나이에 큰 수입을 올리는 후배 아이돌들에게 일침을 가한다. / 사진=텐아시아DB

그룹 H.O.T. 출신 문희준(48)이 어린 나이에 큰 수입을 올리는 후배 아이돌들에게 일침을 가한다. / 사진제공=티캐스트 E채널

그룹 H.O.T. 출신 문희준(48)이 어린 나이에 큰 수입을 올리는 후배 아이돌들에게 일침을 가한다.15일 방송되는 티캐스트 E채널 예능 '서인영의 유행꼰대' 3회에는 문희준이 게스트로 출연해 서인영, 미미미누와 아이돌 산업의 과거와 현재를 이야기한다.문희준은 H.O.T. 데뷔 30주년을 맞은 소감을 전하며 완전체 공연 추진 상황을 공개한다. 그는 올해 공연 개최를 목표로 멤버들과 11개월째 대화를 나누고 있다고 밝힌다. 다만 공연 성사 여부는 아직 확정되지 않은 상황이다.문희준과 서인영은 '요즘 아이돌 레벨 테스트'에도 도전한다. 1세대 아이돌 출신인 문희준은 후배 그룹의 사진을 보고 그룹명과 소속사를 맞히며 K팝에 대한 관심을 보여준다. 그러나 멤버들의 이름을 묻는 말에는 엉뚱한 답변을 내놓는다. 퀴즈가 계속되자 "가족오락관이에요?"라며 불만을 표하기도 한다.서인영은 쥬얼리 활동 당시의 일화를 전한다. 그는 팀에서 화음을 담당했던 시절을 떠올리며 자신의 파트가 늘어나게 된 사연을 소개한다. 트레이드마크였던 '골반 털기' 퍼포먼스의 비하인드도 공개할 예정이다.달라진 K팝 시장에 관한 이야기도 이어진다. 걸그룹 리센느가 '거제 야호'라는 유행어로 온라인에서 주목받은 사례가 소개되자 문희준은 단순히 알고리즘 덕분에 인기를 얻은 것은 아니라고 분석한다. 이미 실력과 끼를 갖춘 멤버들이 대중에게 알려질 기회를 얻었다는 설명이다.군 복무 중 무대 영상이 화제가 되며 역주행에 성공한 우즈의 사례도 다룬다. 버추얼 아이돌 플레이브에 대해서는 시간이 지나도 같은 외모를 유지할 수 있다는 점을 장점으로 꼽는다.이와 함께 방탄소년단(BTS) 지민을 닮기 위해 수십 차례 성형수술을 받았다고 알려진 남성과 블랙핑크 로제를 따라 한 중국 인플루언서의 사례도 소개된다. 세계적인 음악 축제 코첼라에 관한 이야기가 나오자 서인영은 "워터밤 다음은 너야"라며 무대에 서고 싶은 마음을 내비친다.문희준은 후배 아이돌들에게 경제 관념의 중요성도 강조한다. 어린 나이에 큰 수입을 얻더라도 "스스로 돈을 관리하지 못하면 어려움을 겪을 수 있다"며 직접 자산을 관리할 것을 조언한다. 서인영 역시 가수라면 꾸준한 연습을 통해 라이브 실력을 갖춰야 한다고 말한다.'서인영의 유행꼰대'는 15일 오후 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr