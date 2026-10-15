JTBC가 한영회계법인을 매각자문사로 확정했다. / 사진=JTBC

JTBC가 한영회계법인을 매각자문사로 확정했다. / 사진=JTBC

기업회생 절차를 밟고 있는 JTBC가 매각자문사를 선정하고 본격적인 인수자 찾기에 나선다.JTBC는 지난 14일 한영회계법인을 매각자문사로 확정했다고 밝혔다. 이달 중 매각 공고를 내고 인수의향서를 접수하는 등 매각 절차에 속도를 낼 계획이다.JTBC는 "한영회계법인은 법원 조사위원으로서 JTBC의 현황과 주요 사업을 이미 파악한 만큼, 향후 신속한 M&A 진행이 가능할 것으로 기대한다"고 설명했다. 이어 "회생계획안 인가 전 매각을 목표로 10월 중 매각 공고 등 절차를 빠르게 이어갈 것"이라고 덧붙였다.매각자문사로 선정된 한영회계법인은 JTBC가 보유한 콘텐츠 제작 역량과 지식재산권(IP), 방송 브랜드 가치를 주요 경쟁력으로 평가했다.한영회계법인은 "드라마·예능 콘텐츠 제작 역량과 IP 자산, 종합편성채널 1위의 뉴스 시청률 등 높은 브랜드 가치를 보유한 JTBC는 국내 방송·콘텐츠 시장에서 보기 드문 대형 매물"이라고 밝혔다.인수에 관심을 보이는 기업들도 있는 것으로 전해졌다. 한영회계법인은 "매각 절차에 앞서서도 복수의 원매자들이 관심을 보여왔으며, 본격적인 절차가 시작되면 시장 관심이 더욱 높아질 것으로 기대된다"고 전했다.JTBC는 이달 중 매각 공고를 시작으로 인수의향서 접수와 실사, 입찰을 순차적으로 진행할 예정이다. 이후 우선협상대상자를 선정하고 본계약 체결과 법원 관련 절차를 거쳐 회생계획안 인가 전에 매각을 마무리한다는 방침이다.앞서 JTBC는 경영난으로 기업회생 절차에 들어갔다. 이후 회사를 정상화하기 위한 방안으로 매각을 추진해 왔으며 법원의 회생계획 승인에 앞서 새 인수자를 찾겠다는 계획이다.이번 매각자문사 선정으로 JTBC의 매각 작업은 구체적인 절차에 들어서게 됐다. 다만 실제 매각 성사 여부는 인수의향서 접수와 입찰 결과, 법원 절차 등에 따라 결정될 전망이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr