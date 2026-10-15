그룹 라이즈 앤톤 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)의 앤톤이 스포티파이에서 단독 팟캐스트를 선보인다.앤톤은 오는 20일 낮 12시 스포티파이 독점 팟캐스트 'TON-AIR(톤에어)'의 첫 번째 에피소드를 공개한다. 총 6회로 제작됐으며, 이후 격주 화요일마다 새로운 에피소드가 공개된다.'TON-AIR'는 청취자들이 보내온 사연과 고민을 중심으로 진행되는 프로그램이다. 앤톤은 각 사연에 대한 자신의 생각을 이야기하고, 상황에 어울리는 음악을 추천할 예정이다. 팟캐스트에 사용되는 시그널 송도 직접 제작했다.앤톤은 그동안 자신이 즐겨 듣는 곡들을 모은 플레이리스트를 팬들과 공유해 왔다. 이번 팟캐스트에서는 음악 추천뿐 아니라 일상적인 주제에 대한 자신의 생각도 들려줄 계획이다.한편 앤톤이 속한 라이즈는 오는 26일 새 싱글을 발매한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr