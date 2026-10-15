이지혜가 '성심당 빵 싹쓸이' 논란을 해명했다. / 사진=이지혜 SNS

이지혜가 '성심당 빵 싹쓸이' 논란을 해명했다. / 사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜가 대전 유명 베이커리 성심당에서 빵을 대량 구매했다가 '싹쓸이' 논란에 휩싸이자 직접 해명했다. 혼자 구매한 것이 아니라 함께 촬영한 스태프들의 몫이었으며, 일행 모두 줄을 서서 각각 구매했다는 설명이다.이지혜는 지난 14일 자신의 SNS에 "싹쓸이라뇨. 논란을 만드는 이유가 무엇인지 궁금합니다. 촬영차 대전 방문하여 오는 길에 스태프들 다같이 하나씩 가져갈 수 있도록 저는 결제만 도와드렸습니다만.."이라고 밝혔다.이지혜는 구매한 빵의 주인과 스태프들이 직접 줄을 선 모습이 담긴 사진도 공개했다. 그는 "단체 사진이 없는 관계로 가져가신 분들 직접 실명 써드립니다"라며 '채원 PD', '정은주 PD', '봉조 감독님' 등 사진에 각각의 주인을 표시했다. 이지혜 본인의 이름과 남편 문재완의 이름도 적혀 있다.앞서 이지혜 성심당 보냉백 11개가 놓인 사진과 함께 "우리 모두의 것"이라고 적은 게시물을 올리자 일부 온라인 커뮤니티에서는 한 사람이 많은 양을 구매해 다른 손님들에게 피해를 준 것 아니냐는 지적이 나왔다. 이 과정에서 '성심당 빵을 싹쓸이했다'는 이야기도 나왔다.이에 이지혜가 여러 사람이 함께 줄을 서서 각자 가져갈 빵을 구매했고, 자신이 비용을 대신 결제한 것이라고 해명하게 된 것이었다.스태프들은 "지혜 선배가 스태프들 +스태프들 남편꺼까지 거의 60만원치 사주셨어요! 관종언니 최고", "지혜 선배님께서 회사 분들과 나눠먹으라고 사주신 케이크 다같이 잘 먹었습니다. 항상 감사합니다", "저희 다같이 줄서서 구매했어요. 계산은 지혜선배가! 감사히 잘 먹었습니다" 등 댓글을 남기기도 했다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'로 대중들과 소통하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr