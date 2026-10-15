배우 최수종, 하희라 부부가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

배우 최수종, 하희라 부부가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했다. / 사진제공=tvN

'유 퀴즈 온 더 블럭'이 동시간대 시청률 1위를 기록했다. / 사진제공=tvN

배우 최수종과 하희라 부부가 네 차례 유산을 겪었던 사연을 고백한 가운데, 두 사람이 출연한 '유 퀴즈 온 더 블럭'이 동시간대 시청률 1위를 기록했다.지난 14일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 364회는 닐슨코리아 유료플랫폼 기준 전국 가구 최고 시청률 4.8%, 수도권 가구 최고 4.7%를 기록했다. 케이블·종편을 포함한 동시간대 1위에 올랐으며 남녀 2049 시청률에서도 같은 기준 1위를 차지했다.이날 방송에는 결혼 33주년을 맞은 최수종·하희라 부부가 출연해 결혼 생활과 가족에 관한 이야기를 나눴다. 하희라는 과거 최수종을 둘러싼 악성 루머를 직접 해명했고 최수종은 아내가 네 차례 유산을 경험했다고 밝혔다.최수종은 "하희라 씨의 네 번의 유산 경험이 없었다면 제 모습은 다른 남편들과 비슷했을지 모른다"고 말했다. 이어 유산을 겪으며 자녀의 소중함과 한 생명이 태어나는 의미를 깊이 생각하게 됐다고 설명했다.최근 모친상을 당한 최수종의 사연도 전해졌다. 그는 세상을 떠난 어머니를 떠올리며 눈물을 흘렸고 녹화가 끝난 뒤 하희라가 남편을 안아주는 모습이 공개됐다.이날 '서른 개의 가을' 특집에는 음악감독 강승원, 가수 이기찬, 테크볼 선수 이준석도 함께했다.강승원은 고(故) 김광석과의 인연을 회상하며 '서른 즈음에'가 탄생한 과정을 소개했다. 그는 김광석에 대해 "말하는 거랑 생각하는 게 다르지 않았던 친구"라며 그리움을 전했다.이기찬은 과거 히트곡 '감기'를 들고 약국 앞에서 버스킹을 시작한 이유를 밝혔다. 그는 "노래할 수 있는 무대가 많이 줄어들어서 내가 직접 뛰지 않으면 대중에게 알리기 어려워지겠다는 생각에 버스킹을 시작하게 됐다"고 말했다. 이후 제약사로부터 광고 제안까지 받았다는 근황도 전했다.아시안게임 테크볼 초대 챔피언 이준석은 축구선수의 꿈을 접고 새로운 종목에 도전한 과정을 이야기했다. 훈련 장소를 구하지 못해 어려움을 겪었고 대기업 정규직 일자리를 포기하면서까지 운동에 집중했다고 밝혔다. 금메달을 획득한 뒤에도 안정적인 훈련 환경이 마련되지 않은 현실을 전하자 유재석은 선수들이 운동에 전념할 수 있는 여건이 필요하다고 말했다.한편 '유퀴즈'는 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 10월 2주 차 TV 비드라마 통합 화제성 순위에서 3위를 기록했다.다음 방송에는 요리 연구가 심영순, 대중음악 평론가 임진모, 배우 강소라, 농구선수 이현중이 출연할 예정이다.'유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr