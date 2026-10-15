그룹 플레어 유 / 사진 제공=FNC엔터테인먼트

그룹 플레어 유(FLARE U)가 컴백을 기념해 에버랜드에서 버스킹 공연을 열고 신곡 무대를 처음 공개했다.플레어 유는 지난 14일 경기도 용인 에버랜드 장미원에서 두 번째 미니앨범 'LOVEHOOD' 발매 기념 공연을 진행했다. 최립우와 강우진은 데뷔 앨범 'YOUTH ERROR'의 수록곡 'Hyper'로 공연을 시작했다.이어 새 앨범 타이틀곡 '너의 계절이 찾아와(Bloom)'와 수록곡 '백일밤(Hundred Nights)', 'Madly in Love'를 선보였다. 데뷔 앨범에 수록된 '놀이터(Playground)'도 무대에 올렸다.앙코르에서는 데뷔곡 'WAY 2 U'와 신곡 'False Alarm'을 불렀다. 마지막으로 타이틀곡 '너의 계절이 찾아와'를 다시 선보이며 공연을 마쳤다. 이날 플레어 유가 처음 공개한 신곡 무대는 총 4곡이다.멤버들은 "첫 컴백이라 더 좋아진 모습을 보여드리고 싶어서 열심히 노력했다"며 "에버랜드에서 버스킹을 하는 것은 처음이라 걱정도 됐는데 여러분을 만나 무대에 서니 좋았다"고 말했다. 이어 "여러분이 주신 에너지를 받아 더 재밌게 활동하겠다"고 덧붙였다.플레어 유는 15일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 새 앨범 음악방송 활동에 나선다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr