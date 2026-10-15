/ 사진= 빅나티 공식 채널 캡처

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가수 빅나티(BIG Naughty·본명 서동현)가 10년 넘게 짝사랑했던 첫사랑과 결혼한 데 이어 아내의 생일을 맞아 신곡까지 공개했다.빅나티는 지난 14일 팬 소통 플랫폼을 통해 오랜 연인과 결혼했다는 소식을 직접 알렸다. 소속사 하이어뮤직 역시 두 사람이 이미 혼인신고를 마쳐 법적 부부가 됐다고 밝혔다.빅나티의 아내는 그의 대표곡 '밴쿠버(Vancouver)'와 '밴쿠버 2(Vancouver 2)'의 주인공이다. 빅나티는 앞서 초등학교 시절 만난 여성을 10년 넘게 짝사랑했으며, 이후 다시 연락이 닿아 연인으로 발전했다고 밝힌 바 있다.결혼 발표 다음 날인 15일에는 자신의 유튜브 채널에 신곡 'Vancouver 3(찐막)'를 공개했다. 함께 게재된 영상에는 두 사람이 함께한 일상과 추억이 담겼다. 특히 빅나티가 차 안에서 반지를 건네며 프러포즈하자 아내가 그를 끌어안는 모습도 공개돼 눈길을 끌었다.영상에는 '2011, First met. 2026, Married'(2011년 첫 만남, 2026년 결혼)라는 문구와 함께 'Happy Birthday My Ju'(생일 축하해, 나의 주)라는 메시지가 담겼다. 아내의 생일을 기념해 신곡을 선물한 것으로 보인다.빅나티는 같은 날 자신의 SNS에 "9살에 처음 만나 24살에 결혼하게 되었습니다"라며 "언제나 저에게 큰 영감이 되어준 우주에게, 그리고 그것들을 사랑해 주시는 여러분들께 진심으로 감사합니다"라고 전했다.한편 2003년생인 빅나티는 2019년 Mnet '쇼미더머니8'에 출연하며 이름을 알렸다. 지난 9월 10일부터 사회복무요원으로 대체복무 중인 그는 "성실히 복무를 마친 뒤에 더 성숙한 모습으로 돌아오겠다"고 밝혔다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr