작가 김풍이 송은이, 장항준과 '거장항준'에 출연한다. / 사진제공=SBS

작가 김풍이 장항준 감독의 천만 영화 흥행을 두고 "기적 같은 일"이라고 표현했다.15일 서울 상암동 쇼킹케이팝센터에서 SBS 새 예능 프로그램 '거장항준' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 영화감독 장항준, 방송인 송은이, 만화가 김풍과 이동원 PD가 참석했다.'거장항준'은 장항준이 자신의 자전영화에 출연할 배우를 찾아 나서는 과정을 담은 6부작 토크쇼다. 오디션이라는 설정 아래 장항준과 배우들이 캐스팅을 두고 이야기를 나누는 형식으로 진행된다.프로그램에서 조감독 역할을 맡은 김풍은 장항준이 천만 감독이 될 줄 알았냐는 질문에 "'이런 기적도 일어나는구나' 싶었다"고 답했다. 이어 "처음에는 600만 정도를 예상했는데 관객 수가 계속 올라가는 걸 보면서도 믿기지 않았다"고 말했다.김풍은 이런 장항준의 실제 감독 경력이 프로그램의 차별점으로 이어진다고 봤다. 그는 "오디션이라는 설정 덕분에 배우들이 상황에 더 몰입해 연기를 보여준다"며 "다른 토크쇼에서는 보기 힘든 모습이 나온다는 게 강점"이라고 설명했다.'거장항준'은 이날 오후 9시 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr