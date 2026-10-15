코미디언 송은이가 장항준, 김풍과 함께 '거장항준'에 출연한다. / 사진제공=SBS

코미디언 송은이가 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'가 천만 관객을 돌파한 것을 보며 배가 아팠다고 말했다.15일 서울 상암동 쇼킹케이팝센터에서 SBS 새 예능 '거장항준' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 영화감독 장항준, 방송인 송은이, 만화가 김풍과 이동원 PD가 참석했다.'거장항준'은 장항준이 자신의 자전영화에 출연할 배우를 찾아 나서는 과정을 담은 6부작 토크쇼다. 오디션이라는 설정 아래 장항준과 배우들이 캐스팅을 두고 이야기를 나누는 형식으로 진행된다.송은이는 프로그램에서 제작자 역할을 맡았다. 실제로 미디어 제작사 비보를 운영하며 장항준 감독의 영화 '오픈 더 도어'에 투자한 그는 "저희 영화는 아직 손익분기점을 넘지 못해 정산 중인데 이후 '왕과 사는 남자'가 잘돼서 아직도 배가 아프다"고 말해 웃음을 자아냈다.이어 "'왕과 사는 남자'가 잘돼 배가 아픈 것도 사실이고 축하하는 마음도 사실"이라고 덧붙였다. 다만 이번 프로그램에서는 제작자보다 예능인으로서의 역할에 무게를 뒀다고 했다. 송은이는 "저는 어디를 가든 저를 코미디언이라고 소개한다. 이번에도 예능인으로서 프로그램에 임했다"고 설명했다.'거장항준'은 이날 오후 9시 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr