맹승지, 눈밑지방재배치 수술 받은 후…의사 남친에 “차칸 도후니”

개그우먼 맹승지가 의사 남자친구와 함께한 근황을 공개했다.맹승지는 최근 자신의 SNS에 한 남성과 함께 찍은 사진을 게재했다. 사진에는 '차칸 도후니랑~💙'이라는 문구와 함께 해당 남성의 SNS 계정이 태그돼 있다.공개된 사진 속 맹승지는 남성과 나란히 서서 다정한 분위기를 자아내고 있다. 맹승지는 파란색 상의에 금발 헤어스타일로 상큼한 매력을 뽐냈다. 양손을 얼굴 옆으로 펼친 채 카메라를 응시하며 사랑스러운 표정을 짓고 있다.특히 최근 눈밑지방재배치와 이중턱 수술을 받은 것으로 알려진 맹승지는 한층 또렷해진 이목구비와 날렵한 얼굴선을 자랑해 눈길을 끌었다. 밝은 금발과 뽀얀 피부가 어우러져 인형 같은 비주얼을 완성했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr