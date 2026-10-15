변호사랑 재혼하니 좋은점?…‘돌싱’ 이아영 “든든하고 똑똑해”

'돌싱글즈' 출신 이아영이 변호사 심규덕과 재혼한 후 달라진 일상을 전했다.이아영은 최근 자신의 SNS를 통해 팬들과 질의응답을 진행하며 신혼생활에 대한 이야기를 나눴다.한 팬은 "아영님 남편이 변호사라서 좋은 점 있어요? 옆에 있으면 든든하고 좋을 것 같은데 부럽네요"라고 질문했다.이에 이아영은 심규덕의 사진을 공개하며 "맞아요ㅎㅎ 든든해요"라고 답했다. 이어 "많이들 물어보시는데 뭐 생활이 크게 달라진 건 없고 그냥 진짜 매우 든든하다!!! 똑똑하다!!"라고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr