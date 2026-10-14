풍자가 성형수술을 고백했다. / 사진='풍자테레비' 영상 캡처

풍자가 성형수술을 고백했다. / 사진='풍자테레비' 영상 캡처

트렌스젠더 유튜버 풍자가 체중 감량 후 처진 살 때문에 성형수술을 받았다고 밝혔다.지난 13일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '최근 수술한 성형 최초공개부터 부작용까지. 성형비로 아파트 한채 값 날린 사람들의 성형토크'라는 영상이 게시됐다.풍자는 "제가 다이어트를 했는데, 현재 촬영 기준 40kg가 빠졌다. 진짜 많이 빠졌다"고 말했다. 이어 "빠지면 어쩔 수 없이 살이 늘어진다"고 고충을 토로했다. 그러면서 "고민을 많이 하다가 미니 거상을 했다. 처음 말한다. 너는 미니 거상이라 귀로만 당겼다"고 밝혔다.미니 거상이지만 눈치 챈 사람들도 있다고. 풍자는 "귀 흉터를 보고 알더라. 예리하더라"고 말했다. 그러면서 "눕는 김에, 정신을 잃는 김에 이중턱을 묶었다. 이중턱 근육을 묶었다"고도 밝혔다.풍자는 이번 영상에서 눈, 코, 잇몸 등 앞서 자신의 다른 성형 경험에 대해서도 털어놓았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr