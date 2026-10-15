광수랑 헤어지니 딸과 데이트…28기 정희, 결별의 아픔 잊은 미소

ENA·SBS Plus '나는 SOLO' 치과의사 28기 정희가 광수와 결별 후 딸과 함께한 일상을 공개했다.정희는 최근 자신의 SNS에 딸과 함께 찍은 사진을 게재하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 정희는 딸과 함께 도자기 공방을 방문한 모습이다. 정희는 앞치마를 두른 딸을 뒤에서 꼭 끌어안은 채 환한 미소를 짓고 있다. 딸 역시 두 팔을 활짝 벌리며 즐거운 시간을 보내고 있다.특히 정희는 편안한 차림에 화장기 없는 수수한 얼굴로도 청순한 미모를 자랑했다. 딸을 품에 안고 행복하게 웃는 모습에서 다정한 모녀 사이가 엿보인다.앞서 정희는 '나는 SOLO' 28기에서 광수와 인연을 맺고 연인 관계로 발전했으나 이후 결별한 것으로 알려졌다. 광수와의 연애를 마무리한 정희는 딸과 함께 소소한 일상을 즐기며 밝은 근황을 전하고 있다.한편 정희는 '나는 SOLO' 28기 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr