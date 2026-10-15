배우 황정음이 심이영, 최원영 부부에 대한 부러움을 표현했다. / 사진=유튜브 채널 '황정음' 영상 캡처

배우 심이영이 남편 최원영과 부부 싸움을 한 일화를 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '황정음' 영상 캡처

배우 황정음이 심이영과 최원영 부부의 금슬을 부러워하며 행복한 결혼 생활의 비결을 물었다.14일 유튜브 채널 '황정음'에는 '이영&윤희 언니랑 대하 먹으러 간 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 황정음은 배우 조윤희, 심이영과 함께 대하를 먹으며 다양한 이야기를 나눴다.세 사람은 대하를 먹으러 차를 타고 이동하던 중 육아에 관한 대화를 나눴다. 두 아들을 키우는 황정음은 딸을 둔 조윤희, 심이영과 서로의 육아 방식을 비교했다.그러던 중 황정음은 심이영과 그의 남편 최원영의 결혼 생활을 언급했다. 그는 "이영 언니는 원영 오빠랑 너무 행복하게 잘 사니까"라며 "그거 너무 축복이다. 잘 사는 비결이 너무 궁금하다"고 물었다.심이영은 "무슨 비결"이라며 멋쩍게 웃었다. 이어 "거의 안 싸우긴 한다. 근데 얼마 전에 처음으로 얘기하다가 언성이 높아진 적이 있다"며 "결혼 생활 중 그렇게 싸운 건 이번이 처음인 것 같다"고 밝혔다.두 사람의 다툼은 최원영이 잠이 들면서 마무리됐다고 했다. 이 말을 들은 황정음은 "싸워도 평온하게 싸운다"며 웃음을 터뜨렸다.한편 심이영과 최원영은 2014년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 황정음은 2016년 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 낳았으나 지난해 5월 이혼했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr