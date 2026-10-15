아홉 차웅기 / 사진=F&F엔터테인먼트

그룹 아홉(AHOF) 멤버 차웅기가 기상캐스터로 변신한다.15일 소속사 F&F엔터테인먼트에 따르면 차웅기는 오는 16일 오전 7시 30분 방송되는 JTBC '아침&'에 일일 기상캐스터로 출연한다.차웅기는 이날 방송에서 전국의 날씨와 주요 기상 정보를 시청자들에게 전할 예정이다. 평소 무대에서 활기찬 에너지를 보여준 차웅기는 기상캐스터로서 새로운 모습을 보여줄 전망이다.차웅기는 그동안 MC와 라디오 DJ 등 다양한 분야에서 진행 경험을 쌓아왔다. 이번에는 뉴스 프로그램에서 날씨를 전달하며 새로운 역할에 도전한다. 정확한 정보 전달이 중요한 기상캐스터 역할을 어떻게 소화할지 주목된다.차웅기가 속한 아홉은 데뷔 이후 각종 시상식에서 총 15개의 트로피를 받았다. 첫 아시아 투어를 개최하며 해외 활동에도 나섰다. 최근에는 세 번째 미니앨범 'RUN TO YOU'(런 투 유) 활동을 마쳤으며, 패션위크와 대학 축제 무대에 오르고 OST 작업에도 참여하는 등 활동 영역을 넓히고 있다.한편, 차웅기가 출연하는 JTBC '아침&'은 오는 16일 오전 7시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr