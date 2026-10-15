개그맨 박성광의 아내가 가수 빅나티의 프러포즈에 속마음을 표출했다. / 사진=이솔이 SNS

개그맨 박성광의 아내가 가수 빅나티의 프러포즈에 속마음을 표출했다. / 사진=이솔이 SNS

개그맨 박성광의 아내 이솔이가 가수 빅나티의 결혼을 축하했다.이솔이는 지난 14일 자신의 인스타그램 스토리에 "왜 내가 다 행복하지"라는 문구와 함께 하나의 영상을 공유했다.공유된 영상 속에는 빅나티가 차 안에서 여자친구에게 반지를 보여주며 프러포즈를 하고 있는 모습. 이솔이는 빅나티의 사랑을 두고 "이 사람의 순애"라며 설레는 마음을 전했고, "너무 좋아하는 빅나티 행복하세요오"라며 축하의 말을 전했다.앞서 이솔이는 지난 6월부터 박성광과 이혼설이 제기됐다. 이솔이가 자신의 SNS에 "지우고 싶은 과거가 있다", "밤새 서로를 설득하려 했던 시간이었다" 등 의미심장한 멘트를 털어놓는 영상을 업로드하면서다. 당시 한 누리꾼은 "설마 박성광 님과 이혼했어요?"라고 물었고, 이솔이는 "아니요"라며 일축했다.그러나 이혼설은 지난달 또다시 불거졌다. 이솔이가 누리꾼들의 질문에 답하는 과정에서 "여름휴가를 남편과 가냐"는 질문에 "여행 스타일이 많이 다르다. 없는 시간을 빼서 휴가를 다녀오는 것이기 때문에 각자 즐겁게 다녀오자 주의다"라고 말했기 때문이다.하지만 이후 반려견의 건강이 좋지 않은 상황을 알리는 과정에서 부부의 원활한 소통 사실이 밝혀지면서 이혼설은 일단락됐다.한편 이솔이는 박성광은 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 당시 제약회사 10년 차였던 이솔이는 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었었다. 그는 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성 암 투병 사실을 고백하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr