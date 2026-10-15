하원미가 몸매 관리 비결을 밝혔다. / 사진='하원미' 유튜브 캡처

하원미가 몸매 관리 비결을 밝혔다. / 사진='하원미' 유튜브 캡처

전 야구 선수 추신수의 아내 하원미(43)가 몸매 관리 비결을 밝혔다.지난 14일 유튜브 채널 '하원미'에는 '80kg였던 하원미가 30kg 감량한 방법'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 하원미는 몸매 관리 비법을 공유했다.하원미는 "미국에 있으면 운동을 좀 더 열심히 하는 것 같다"며 "미국에는 혼자 있는 시간이 많으니까 그걸 운동으로 채워가는 스타일"이라고 설명했다. 그는 "아침에 일어나면 '운동하지 말까?'라는 생각을 원천 차단하기 위해 일어나자마자 바로 운동복을 입는다"고 털어놨다.하원미는 첫째 아들 임신 당시 30kg 넘게 쪄서 몸무게가 80kg 넘게 나갔다고 털어놨다. 하원미는 "어렸으니까 배에 생명이 있으면 2인분을 먹어야 한다고 생각했다"고 말했다. 그러면서 "아기를 낳았는데 여전히 80kg인 게 충격이었다"고 언급했다. 이후 4년에 걸쳐 30kg을 감량했다.하원미는 둘째를 임신했을 때는 매일 운동하며 체중 관리에 성공했다고 밝혔다. 하원미는 저택에 있는 헬스장에서 자신의 운동 루틴을 소개했다. 그는 스테퍼로 몸을 데운다고 설명하며 "내가 하고 싶다고 했더니 추신수가 사줬다"며 자랑했다.하원미는 운동 중 복근을 드러내며 감탄을 자아냈다. 그는 하체 운동 중에서도 엉덩이 근육에 집중한 운동을 선보였다. 그는 "엉덩이에 집착하는 것 같냐"며 "나이가 들수록 엉덩이 탄력이 떨어진다"고 이유를 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr