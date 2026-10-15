배우 황정음이 여배우의 이혼에 대한 생각을 밝히며 조윤희의 용기 있는 결정에 감탄했다.
14일 유튜브 채널 '황정음'에는 '이영&윤희 언니랑 대하 먹으러 간 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 황정음이 배우 조윤희, 심이영과 함께 대하를 먹으며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.
세 사람은 유튜브 촬영의 장점에 대해 이야기했다. 황정음이 "유튜브 있으니까 (촬영도) 너무 간편하지 않냐"고 묻자 조윤희는 "맞다. 편하다"면서도 "내추럴한 나를 보여준다는 게 아직도 한편에서는 걱정된다"고 털어놨다.
이에 황정음은 조윤희의 내성적인 성격을 언급했다. 그는 "진짜 예쁜 거 말고는 연예인 하기 쉽지 않은 성격"이라며 "활동하면서 힘든 점이 많았을 것 같다"고 말했다. 조윤희 역시 "많은 사람 앞에서 내가 뭘 한다는 게 힘들었다"고 답했다. 반면 조윤희가 이혼을 결정했을 때 강인한 모습을 봤다고 했다. 그는 "예전에 언니의 이혼 기사가 떴을 때 되게 충격받았다"며 "언니가 되게 강하다고 느꼈다. 이혼은 아무나 하는 게 아니기 때문"이라고 말했다.
여배우가 이혼을 결정하는 데 따르는 부담도 언급했다. 황정음은 "여배우가 이혼한다는 건 엄청난 걸 감수해야 하는 무시무시한 일"이라며 "밥줄이 당장 끊길 수도 있다는 무서움도 있다"고 털어놨다. 조윤희는 "나도 내가 이렇게 용감한 줄 몰랐다"고 답했다.
한편 황정음은 2016년 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 낳았으나 지난해 5월 이혼했다. 현재 두 아들을 홀로 양육하고 있다. 조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼해 딸을 얻었으나 2020년 이혼했다. 이후 홀로 딸을 키우고 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
14일 유튜브 채널 '황정음'에는 '이영&윤희 언니랑 대하 먹으러 간 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 황정음이 배우 조윤희, 심이영과 함께 대하를 먹으며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.
세 사람은 유튜브 촬영의 장점에 대해 이야기했다. 황정음이 "유튜브 있으니까 (촬영도) 너무 간편하지 않냐"고 묻자 조윤희는 "맞다. 편하다"면서도 "내추럴한 나를 보여준다는 게 아직도 한편에서는 걱정된다"고 털어놨다.
이에 황정음은 조윤희의 내성적인 성격을 언급했다. 그는 "진짜 예쁜 거 말고는 연예인 하기 쉽지 않은 성격"이라며 "활동하면서 힘든 점이 많았을 것 같다"고 말했다. 조윤희 역시 "많은 사람 앞에서 내가 뭘 한다는 게 힘들었다"고 답했다. 반면 조윤희가 이혼을 결정했을 때 강인한 모습을 봤다고 했다. 그는 "예전에 언니의 이혼 기사가 떴을 때 되게 충격받았다"며 "언니가 되게 강하다고 느꼈다. 이혼은 아무나 하는 게 아니기 때문"이라고 말했다.
여배우가 이혼을 결정하는 데 따르는 부담도 언급했다. 황정음은 "여배우가 이혼한다는 건 엄청난 걸 감수해야 하는 무시무시한 일"이라며 "밥줄이 당장 끊길 수도 있다는 무서움도 있다"고 털어놨다. 조윤희는 "나도 내가 이렇게 용감한 줄 몰랐다"고 답했다.
한편 황정음은 2016년 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 낳았으나 지난해 5월 이혼했다. 현재 두 아들을 홀로 양육하고 있다. 조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼해 딸을 얻었으나 2020년 이혼했다. 이후 홀로 딸을 키우고 있다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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