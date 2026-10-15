배우 황정음과 조윤희가 이혼에 대한 이야기를 나눴다. / 사진=유튜브 채널 '황정음' 영상 캡처

배우 황정음이 여배우의 이혼에 대한 생각을 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '황정음' 영상 캡처

배우 황정음이 여배우의 이혼에 대한 생각을 밝히며 조윤희의 용기 있는 결정에 감탄했다.14일 유튜브 채널 '황정음'에는 '이영&윤희 언니랑 대하 먹으러 간 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 황정음이 배우 조윤희, 심이영과 함께 대하를 먹으며 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다.세 사람은 유튜브 촬영의 장점에 대해 이야기했다. 황정음이 "유튜브 있으니까 (촬영도) 너무 간편하지 않냐"고 묻자 조윤희는 "맞다. 편하다"면서도 "내추럴한 나를 보여준다는 게 아직도 한편에서는 걱정된다"고 털어놨다.이에 황정음은 조윤희의 내성적인 성격을 언급했다. 그는 "진짜 예쁜 거 말고는 연예인 하기 쉽지 않은 성격"이라며 "활동하면서 힘든 점이 많았을 것 같다"고 말했다. 조윤희 역시 "많은 사람 앞에서 내가 뭘 한다는 게 힘들었다"고 답했다.반면 조윤희가 이혼을 결정했을 때 강인한 모습을 봤다고 했다. 그는 "예전에 언니의 이혼 기사가 떴을 때 되게 충격받았다"며 "언니가 되게 강하다고 느꼈다. 이혼은 아무나 하는 게 아니기 때문"이라고 말했다.여배우가 이혼을 결정하는 데 따르는 부담도 언급했다. 황정음은 "여배우가 이혼한다는 건 엄청난 걸 감수해야 하는 무시무시한 일"이라며 "밥줄이 당장 끊길 수도 있다는 무서움도 있다"고 털어놨다. 조윤희는 "나도 내가 이렇게 용감한 줄 몰랐다"고 답했다.한편 황정음은 2016년 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 낳았으나 지난해 5월 이혼했다. 현재 두 아들을 홀로 양육하고 있다. 조윤희는 2017년 배우 이동건과 결혼해 딸을 얻었으나 2020년 이혼했다. 이후 홀로 딸을 키우고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr