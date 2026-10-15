가수 서인영이 과거 일본인 남성과 3년 넘게 교제했던 사실을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

가수 서인영이 과거 일본인 남성과 3년 넘게 교제했던 사실을 밝혔다. / 사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 과거 일본인 남성과 3년 넘게 교제했던 사실을 밝혔다. / 사진=서인영 유튜브 캡처

가수 서인영이 과거 일본인 남성과 3년 넘게 교제했던 사실을 밝혔다.지난 14일 공개된 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 서인영의 일본 도쿄 여행기가 담겼다.서인영은 공항에 늦게 도착해 제작진을 당황하게 했다. 수하물 마감을 앞두고 등장한 그는 주변을 두리번거리며 "왜 아무도 없어?"라고 의아해했다. 제작진이 서둘러 짐을 부치라고 재촉하자 서인영은 "나 저 앞에서 사진 찍히려고 옷 샀는데"라며 공항 패션을 촬영할 기자들을 찾고 있었다고 털어놔 웃음을 안겼다.제작진은 서인영에게 일본인 남성과 교제했던 과거를 언급했다. 서인영은 "일본 남자, 전 남자친구 있지"라며 "3년 넘게 만났다"고 밝혔다. 언어가 통하지 않는 상황에서 어떻게 소통했냐는 질문에는 "손짓·발짓으로 다 하고, 통역이 다 되지 않냐"고 답했다. 이어 "말을 못 하니까 오히려 오래 만나더라. 할 말도 참는다. 왜냐하면 할 수가 없으니까"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.서인영은 도쿄에서 중학교 시절부터 인연을 이어온 친구와도 만났다. 그는 친구를 "내 모든 인생사를 아는 애"라고 소개했다. 당시 일본에서 유학 중이던 친구는 서인영과 전 남자친구 사이에서 통역을 도왔던 것으로 알려졌다. 친구가 "나 없을 때 어떻게 대화한 거지?"라고 궁금해하자 서인영은 번역기를 활용해 소통했다고 설명했다.서인영은 2023년 연상의 사업가와 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 지난 6월에는 새로운 연인과 재혼을 준비 중이라고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr