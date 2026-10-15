이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

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'유 퀴즈 온 더 블럭' 배우 하희라가 세상을 떠난 시어머니를 떠올리며 오열했다.14일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 올해로 결혼 33주년을 맞은 최수종, 하희라 부부가 함께 나왔다.두 사람은 두 손을 맞잡은 채 스튜디오에 등장했다. 유재석이 "두 분 색을 맞춰 입으셨다"고 짚자 최수종은 "미안하다. 제가 맞추는 걸 좋아해서"라며 너스레를 떨었고, 하희라는 “(최수종이) 커플룩을 좋아한다”고 거들었다.최수종은 "태어날 때부터 하희라 씨의 종으로 태어나 끝 자가 '종' 자로 태어난 최수종"이라는 말로 자신을 소개했다.치매를 앓던 최수종의 어머니는 지난 추석 무렵 세상을 떠났다. 유재석이 어머니 이야기를 꺼내자 하희라는 "제가 애교 많은 며느리가 아니어서, 털털했는데, 어머님께 애교 많은 며느리였으면 어땠을까 싶다. 그런 성격이 아니었다"며 시어머니를 떠올렸다.하희라는 "제가 잘했던 기억보다 못한 기억만 남더라"며 끝내 눈물을 보였다.최수종은 개인 인터뷰에서 "어머니 돌아가셨을 때는 어머니께 쓴소리를 했던 제 자신이 생각이 나서 훨씬 슬펐던 거 같다"고 털어놨다.그는 "저라는 사람을 이 세상에 태어나게 해 주셔서 감사하고, 매일 그립고, 보고 싶고, 이런 마음은 변치 않을 것이다. 두 분도 이제 천국에서 못다 한 이야기 나누면서 사시길 바란다"라며 어머니를 향한 인사를 남겼다.인터뷰가 끝나자 최수종의 울음이 터졌다. 그는 카메라 너머에서 지켜보던 하희라에게 걸어가 안겼고, 하희라는 아무 말 없이 남편을 품에 안았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr